In der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga gibt es kurzfristig eine Spielabsage der Sonntag-Partie SK Sturm Graz II vs. SV Guntamatic Ried. Geplanter Ankick in Gleisdorf war um 10:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER. Doch in der heute stattgefundenen Vorkommissionierung zeigte sich, dass das Spielfeld aufgrund der aktuellen Witterung nicht bespielbar ist. In Anbetracht der Wetterlage ist eine Besserung für morgen auch nicht abzusehen.

SPIELABSAGE: 13. Runde in der ADMIRAL 2. Liga

So., 05.11.2023, 10:30 Uhr: SK Sturm Graz II – SV Guntamatic Ried

Der neue Spieltermin wird ehestmöglich bekannt gegeben.

