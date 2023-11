Für die in der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga kurzfristig abgesagte Sonntag-Partie SK Sturm Graz II vs. SV Guntamatic Ried gaben die Verantwortlichen aus Liga 2 heute Abend den Nachtragtermin bekannt - siehe auch - Ligaportal-LIVETICKER.

13. Runde – Nachtragsspiel im Solarstadion Gleisdorf am "Nikolo"

Mittwoch 6. Dezember 2023, 18:30 Uhr: SK Sturm Graz II – SV Guntamatic Ried.

Das ursprünglich für Sonntag, den 5. November 2023, geplante Spiel wurde tags zuvor nach einer Vorkommissionierung abgesagt. Aufgrund der Witterung vor wenigen Tagen war das Spielfeld nicht bespielbar ist. In Anbetracht der Wetterlage am vergangenen Wochenende in Graz und Umgebung war eine Besserung für den Match-Tag nicht abzusehen.

Fotocredit: Daniel Scharinger