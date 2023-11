Der Tabellenachte First Vienna FC 1894 empfängt in der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga in der Naturarena Hohe Warte den nur einen Zähler hinter den Gastgebern befindlichen Tabellenelften FC Flyeralarm Admira - Freitag, 18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Die Döblinger sind nur einen Punkt vom Tabellendritten SKN St. Pölten und könnten mit dem dritten Dreier daheim "Boden gut machen" in der Tabelle, wo ab Rang 3 bis 11 alles eng beieinander und nur zwei Punkte getrennt ist. Siehe auch Expertentipp: "Mannis Matchprognosen".

Im letzten Duell am 19. Mai stolperten die Panther zuhause über die Vienna und kassierten eine 0:1-Niederlage in der Südstadt.

Vienna will nächsten Heimsieg einfahren

Die Döblinger wollen am Freitag den nächsten Heimsieg einfahren. Derzeit fällt die Heimbilanz recht positiv aus. Zwei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Auch aufgrund dieser Heimstärke stehen die Döblinger auf dem 8. Tabellenplatz.

Mit der Chance sich weiter nach oben zu kämpfen. Am letzten Spieltag gab es auswärts beim Kapfenberger SV 1919 ein torloses Unentschieden. Dementsprechend möchte man nun wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und im vorletzten Heimspiel vor der Winterpause gegen die Niederösterreicher voll punkten.

Admira beendet Negativserie

Für die Mödlinger begann diese Saison zunächst positiv. Drei Siege und gerade einmal ein Unentschieden und eine Niederlage standen im August zu Buche. So belegte die Admira in der fünften Runde sogar Tabellenplatz 3. Im Anschluss begann jedoch der tiefe Fall. Sowohl im September als auch im Oktober blieb das Team von Cheftrainer Thomas Pratl sieglos.

Allerdings konnten die Panther diese Negativserie am vergangenen Freitag endlich beenden. Die Südstädter bezwangen den SV Lafnitz mit 1:0 und stehen derzeit auf dem 11. Tabellenplatz.

Vienna in den letzten zwei Partien gegen die Admira erfolgreich

In der vergangenen Saison konnte die Vienna in beiden Partien punkten. Vor heimischen Publikum gab es ein 1:1-Unentschieden. Auswärts in Mödling holte man durch einen Abazovic-Treffer sogar einen Sieg. Diese Serie soll nun am kommenden Freitag weiter ausgebaut werden.

Gästesektor geöffnet

Zum Heimspiel gegen die Admira wird der Gästesektor geöffnet. Der Zugang für die Admira-Anhänger befindet sich beim Aussichtsweg in Richtung des Döblinger Bades. Von der Station Heiligenstadt ist der Gästesektor über den Aussichtsweg gut erreichbar. Von der Heiligenstädter Straße aus den Stufen des Aussichtswegs folgen und direkt zum Gästeeingang gelangen.

Fotocredit: Josef Parak