Er zählt zu den Leistungsträgern bei ADMIRAL 2. Liga-Spitzenreiter GAK 1902, ist Aktivposten im Mittelfeld und steuerte bereits drei Assists und einen Treffer in zehn Runden dieser Herbstsaison bei: Thorsten Schriebl. Den jetzt - wie die Grazer - jedoch eine extrem bittere Nachricht ereilte. Der 24-Jährige, der am 24. November Geburtstag hat, fällt verletzungsbedingt bis zum Frühjahr aus, wie die Rotjacken in ihrer Klubaussendung vermelden.

Operativer Eingriff für nächste Woche geplant

Thorsten Schriebl erlitt im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den SV Stripfing (3:0) eine Knieverletzung. Nach ärztlicher Untersuchung kommt nun die Diagnose: Meniskusläsion im rechten Knie. Ein operativer Eingriff ist für nächste Woche geplant.

Der Mittelfeldmann der Rotjacken, die am kommenden Sonntag, den 12. November, in Runde 14 daheim den Floridsdorfer AC empfangen (ab 10:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) fällt definitiv für die nächsten drei Spiele im Herbst aus und sollte planmäßig im Jänner wieder voll in das Mannschaftstraining einsteigen können.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos