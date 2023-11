In der 15. Runde der Admiral 2. Liga spielt die seit Wochen formstarke SV Guntamatic Ried am Samstag, den 25. November, auswärts beim Tabellenvorletzten FC Mohren Dornbirn. Ankick ist um 14.30 Uhr - Ligaportal-Liveticker. SVR-Cheftrainer Maximilian Senft und Defensivakteur David Bumberger äußern sich im Vorfeld der Partie zur Ausgangslage. Siehe auch Expertentipp!

Dreht die SV Guntamatic Ried auch im Ländle beim FC Dornbirn auf und David Bumberger zum nächsten Jubel-Salto ab?

„Wir waren richtig giftig und wollten mit den Zweikämpfen das Stadion auf unsere Seite bringen"

Die SV Guntamatic Ried besiegte in der vergangenen Runde der Admiral 2. Liga Lafnitz zuhause klar mit 5:0. Die Rieder Treffer erzielten der torgefährliche Abwehrchef Nikki Havenaar (9.), Stürmer Wilfried Eza (12., 25.), Fabian Wohlmuth (59.) und "Joker" Nils Seufert (66.). Die Innviertler sind jetzt mit 23 Punkten Tabellenfünfter und haben noch ein Nachtragsspiel beim SK Sturm Graz II (Mittwoch, 6. Dezember)

„Gegen Lafnitz haben wir es richtig gut gemacht. Wir hatten den Gegner über weite Strecken richtig gut im Griff. Alles, was wir umsetzen wollten, haben wir umgesetzt. Wir waren richtig giftig und wollten mit den Zweikämpfen das Stadion auf unsere Seite bringen. Das war dann eine richtig coole Atmosphäre“, betont SVR-Kicker David Bumberger. „Wir haben jetzt eine gute Entwicklung genommen. Wir müssen uns aber trotzdem immer weiterentwickeln, es wird nichts von selber gehen.“

„Wir haben gegen Lafnitz mit unseren Fans im Rücken ein dominantes Heimspiel gezeigt, dass von einer Charakter-Aktion in der letzten Minute gekrönt wurde. Dafür wollen wir als Mannschaft stehen“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Personalsituation

Marcel Ziegl, Philipp Pomer, Matthias Gragger und Oguzhan Özlesen fallen weiterhin aus. Diego Madritsch steigt in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining ein, ist aber für dieses Spiel noch kein Thema. Nils Seufert ist nach überstandener Krankheit fraglich.

„Stellen uns auf Spiel ein, in dem es mehr um ehrlichen, als um schönen Fußball gehen wird"

Der FC Dornbirn musste sich in der vergangenen Runde in Leoben beim Aufsteiger mit 0:6 geschlagen geben. Die Vorarlberger sind mit zehn Punkten Vorletzter in der Tabelle.

David Bumberger: „Mit Dornbirn erwartet uns ein Gegner, der aus einer Negativserie herauskommen will und dafür alles geben wird. Die Platzbedingungen werden nicht besonders gut sein und auch die Kulisse wird in Dornbirn eine andere sein als zuhause. Trotzdem sind unser Ziel ganz klar drei Punkte. Dornbirn ist schwierig einzuschätzen, weil sie immer wieder andere Aufstellungen hatten. Wir werden uns aber auf alles einstellen und vorbereiten. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, werden wir auch dieses Spiel für uns entscheiden.“

SVR-Coach Maximilian Senft: „Uns ist bewusst, dass in Dornbirn schwierige Platzverhältnisse herrschen und stellen uns auf ein Spiel ein, in dem es mehr um ehrlichen, als um schönen Fußball gehen wird. Beim Fan-Stammtisch in der Länderspielpause habe ich das Gefühl bekommen, dass wir für dieses Spiel trotz der Entfernung einen coolen Fansupport bekommen. Gemeinsam packen wir das."

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Dornbirn am 30. November 2019 in der 16. Runde der 2. Liga-Saison 2019/20 in Vorarlberg aufeinander. Ried war dabei mit 5:0 erfolgreich.

Die SV Guntamatic und Dornbirn standen sich bisher drei Mal gegenüber: Zwei Mal in der 2. Liga (2019/20). Diese beiden Spiele entschied die SV Ried mit 4:0 und 0:5 für sich. Im ÖFB-Cup besiegte Ried im Achtelfinale 2009/10 Dornbirn auswärts mit 2:0.

Fotocredit: Daniel Schröckelsberger