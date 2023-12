Nachdem in der für das erste Dezember-Wochenende angesetzten 16. und letzten Herbst-Runde in der ADMIRAL 2. Liga gleich fünf Spiele (in Horn, Amstetten, Wien Döbling, Ried und Dornbirn) aufgrund des Wintereinbruches hierzulande abgesagt werden mussten, stehen nun die Nachtragstermine fest. Alle Partien gehen eine Woche vor der ersten Frühjahrs-Runde über die Bühne und können selbstverständlich wie gewohnt im Ligaportal-LIVETICKER verfolgt werden.

16. Runde, 16.02.2024 – Nachtragsspiele

Fr., 16.02.2024, 18:10 Uhr: SV Horn – DSV Leoben GGMT Revolution

Fr., 16.02.2024, 20:30 Uhr: SV Guntamatic Ried – FAC WIEN

16. Runde, 17.02.2024 – Nachtragsspiele



Sa., 17.02.2024, 14:30 Uhr: SKU Ertl Glas Amstetten – Grazer AK 1902

Sa., 17.02.2024, 14:30 Uhr: First Vienna FC 1894 – Schwarz-Weiß Bregenz

Sa., 17.02.2024, 14:30 Uhr: FC Mohren Dornbirn 1913 – FC Liefering

