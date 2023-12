Rund 500 Gäste – Spieler und Betreuer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehrenamtliche, die Jungen Wikinger, die Akademie-Mannschaften, Mitglieder, Sponsoren und Medienvertreter – waren am 11. Dezember bei der Weihnachtsfeier der SV Guntamatic Ried, die in der ADMIRAL 2. Liga als Tabellenzweiter überwintert, im Oberbank Business Club der Innviertel ARENA mit dabei. Im Rahmen der Feier der großen SVR-Familie wurden Roland Daxl und Karl Wagner für ihre Verdienste um den Verein geehrt.

V.l.: Karl Wagner, SVR-Präsident Thomas Gahleitner und Roland Daxl.

Ehrung für Roland Daxl & Karl Wagner

„Mit Roland Daxl und Karl Wagner ehren wir zwei Personen, die sich jahrelang ehrenamtlich bei der SV Guntamatic Ried engagiert haben und sich immer auch als Sponsoren finanziell eingebracht haben. Dieses außerordentliche Engagement für unseren Verein kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Dafür möchte ich mich im Namen der SV Guntamatic Ried sehr herzlich bei beiden bedanken“, betonte SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

Roland Daxl stand der SV Guntamatic Ried als Präsident vor uns war insgesamt 13 Jahre als Finanzvorstand aktiv. Karl Wagner war zehn Jahre im Vorstand und dabei zuletzt für den Bereich Organisation zuständig. „Das Jahr 2023 hat wieder einmal gezeigt, dass die große SVR-Familie in harten und schwierigen Zeiten zusammensteht und zusammenhilft“, so der SVR-Präsident. „Man merkt, dass etwas Großes im Entstehen ist und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unser großes Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga, bald schaffen werden.“

„Zeit für einen Neustart war gekommen"

SVR-Sportdirektor Wolfgang Fiala ließ das Jahr 2023 aus sportlicher Sicht Revue passieren: „Nach dem Abstieg war die Zeit für einen Neustart gekommen. Wir haben vom ersten Tag an harte und schwierige Entscheidungen getroffen. Wir haben Spieler zu uns geholt, die vom Charakter passen, die hier nach Ried passen und die auch zu unserer Spielidee passen. In den vergangenen Monaten konnte man sehen, dass wir sportlich erfolgreich sind und vor allem auch, dass aus der Mannschaft, den Fans, den Mitarbeitern und Sponsoren wieder eine richtige Einheit geworden ist.“

Zahlreiche Investitionen im Jahr 2023

SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger informierte die Gäste über die zahlreichen Investitionen in der Innviertel ARENA und in der Akademie. „Besonders stolz macht uns auch, dass wir mit der Innviertel ARENA zur Heimstätte für die U21-Nationalmannschaft geworden sind. Mein Dank geht deshalb auch an alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür sehr viel Zeit investieren“.

Wöllinger ging auch auf die aktuelle wirtschaftliche Situation ein: „Wir hatten mit Juni 2023 ein positives Jahresergebnis von fast einer Million Euro. Wir haben die Voraussetzung, damit wir mit vielen guten Entscheidungen, entsprechendem Mut und der dazugehörigen Vernunft wieder in die Bundesliga aufsteigen können. Ich möchte mich im Namen des ganzen Vereins auch bei allen unseren Sponsoren bedanken, die mit ihrem für uns so wichtigen Beitrag geholfen haben, dass wir hier in Ried weiterhin Profi-Fußball spielen und sehen können.“

Zum Abschluss seiner Rede trug der SVR-Geschäftsführer das von ihm verfasste Gedicht „Adventkalender“ vor.

Spieler verkauften Lose für die traditionelle Tombola

Für die bereits traditionelle Tombola verkauften die Spieler die Lose an die Gäste. Der Reinerlös der Tombola kommt wieder dem SVR-Nachwuchs zugute. Für die kulinarischen Genüsse sorgte die Firma Kletzl, für die Nachspeisen die Firma Guschlbauer Backwaren.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Duo „Dorian“.

