Er führte den GAK 1902 in dessen bisher 121-jährigen Vereinshistorie zum einzigen ADMIRAL Bundesliga-Meistertitel, gewann in der Saison 2003/2004 sogar mit dem ÖFB-Cup folglich auch das Double: Walter Schachner. Der 66-jährige, rüstige Leobener verfolgt natürlich weiter das Geschehen der Rotjacken, die auf bestem Wege zurück in Österreichs Fußball-Beletage sind und als souveräner Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga mit acht Punkten Vorsprung auf die SV Guntamatic Ried überwintern. "Schoko" Schachner zeigte sich bei einem Gespräch mit der Kronenzeitung launig und meinte...

"Habe 12 Jahre gewartet, bis GAK in Bundesliga aufsteigt"

..."ich war ja zuletzt 2012 beim LASK Trainer, jetzt habe ich 12 Jahre gewartet, bis der GAK in die Bundesliga aufsteigt - dann steige ich wieder ein.“ Nachsatz (lächelnd): "Vorher mache ich es nicht."

Und wie weit glaubt der ehemalige Top-Stürmer Walter Schachner (299 Tore in 612 Bundesligaspielen und 24 in 64 Länderspielen für das ÖFB-Team) an die BL-Rückkehr der Grazer im nächsten Sommer: "Ich glaube, dass das passieren wird, weil diesen Vorsprung werden sie nicht mehr verlieren. Es wird natürlich noch sehr hart und ist eine lange Frühjahrssaison."

Fotocredit: RiPu-Sportfotos