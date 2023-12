Er stammt aus dem Fußball-Nachwuchs des SKN St. Pölten und schaffte im Jänner 2015 auch den Sprung in den Profikader der Niederösterreicher, für die er gegen den FC Flyeralarm Admira und den SV Mattersburg auch zwei ADMIRAL Bundesliga-Kurz-Einsätze absolvierte: Mario Mosböck. Der Mittelfeldspieler brachte es dabei gesamt auf gerade mal 16 Minuten. Erfolgreicher war der mittlerweile 27-jährige Österreicher dagegen - wie die Bild berichtet - im Pokern und gewann innerhalb von nur zwei Monaten satte 8 Mio. Euro!

Statt auf grünem Rasen, Millionär am Filztisch

Im November räumte Mario Mosböck bereits 4,2 Mio. Euro beim GGPoker im Triton High-Roller-Series in Monte-Carlo ab, spielte dort die Turniere seines Lebens. Jetzt setzt der Österreicher dem Ganzen nochmal einen obendrauf. Beim "One Million for One Drop" im Wynn-Casino in Las Vegas stand diese Woche das größte Turnier des Jahres auf dem Programm. 1 Mio. Dollar Startgeld – und Mosböck ließ sich nicht zweimal bitten.

Bei 17 Teilnehmern holte er überraschend Platz 2 und kassierte damit 4,2 Mio. Euro. Addiert mit den Gewinnen aus dem November macht das 8,4 Mio. Euro. Was für ein Jahresendspurt vom Ex-Fußballer des SKN St. Pölten. Der Jackpot von 6,49 Mio. Euro ging an den Weißrussen Mikita Badziakouski.

Weil es im Fußball vor Jahren bei Mario Mosböck nicht so lief, setzte er auf eine "andere Karte" und entschied sich für Pokern. Bis heuer im Sommer spielte er noch beim SV Ratzersdorf und jettet seither um die Welt, um bei den größten Poker-Turnieren mitzuspielen. Dabei brachte er es laut Bild bisher bereits auf stolze 10 Mio. Euro Gewinn.

Fotocredit: IMAGO/Chromorange