Am 21. Dezember feierte Marcel Ziegl, etatmäßiger Kapitän und Urgestein vom ADMRIAL 2. Liga-Zweiten SV Guntamatic Ried, sein 31. Wiegenfest. Doch so richtig zum Feiern wird dem Defensiv-Allrounder der Innviertler wohl nicht zumute gewesen sein. Nachdem der gebürtige Seewalchener wegen einer Knieverletzung in 2022/23 gerade erst eine "Seuchen-Saison" hinter sich hatte, ging es im Herbst in die verletzungsbedingte Verlängerung, plagt ihn seither ein hartnäckiger Fersensporn. Im exklusiven Ligaportal-Give-me-five-Interview (5 Fragen = 5 Antworteten) äußerte sich das Kämpferherz der Wikinger.

So will Marcel Ziegl sich und wollen ihn die Rieder Fans wieder sehen. Mit beherztem Einsatz um jeden Zentimeter und Ballgewinn fightend, selbst in einem Testspiel wie hier gegen den TSV 1860 München. Seit nunmehr 15 Jahren ist der 31-jährige Defensiv-Allrounder Profi bei den Innviertlern, absolvierte stolze 350 Pflichtpartien.

"Gehe nicht davon aus, dass ich zum Trainingsstart im Jänner 100 Prozent fit bin"

Ligaportal: Hallo Marcel. Alles Gute noch nachträglich zu Deinem 31. Geburtstag vor wenigen Tagen. Vor allem Gesundheit ist Dir nach all der Leidenszeit der letzten Monate, ja Jahre zu wünschen. Wie ist der Status Quo Deines Genesungszustandes und wann ist mit Deiner 351. Pflichtpartie für die SV Ried zu rechnen?

Marcel Ziegl: Ja, Aussicht auf das Spiel 351 hoffe ich natürlich so bald wie möglich zu haben. Aber einen konkreten Zeitpunkt anzugeben, ist schwer zu beziffern. Zuletzt ist es hauptsächlich um die Ferse gegangen im Herbst. Das mit dem Knie ist natürlich auch noch so eine Sache, wo man sehr genau arbeiten muss zwischen Be- und Entlastung. Das ist immer eine schmale Gratwanderung.

Wir haben es gegen Ende des Jahres ruhiger angehen lassen, damit sich das nacherholt und man danach wieder die richtigen Reize setzt. Ich gehe nicht davon aus, dass ich zum Trainingsstart im Jänner 100 Prozent fit bin. Wir werden dann nach den Weihnachtstagen das Trainingspensum genau klären."

"Habe oft mit Schmerzen und Problemen gespielt"

Ligaportal: Diese lange Leidenszeit, da hätten manch andere Spieler schon kapituliert. Du bist auf dem Spielfeld ein Kämpfer. Wie hast Du die letzten Monate therapiert un wie gehst Du mental damit um?

Marcel Ziegl: 2015 hatte ich meine erste schwere Verletzung, ein Kreuzbandriss am linken Bein. Dann 2017 den zweiten am rechten. Das waren die großen Verletzungen. Danach habe ich sehr viel umgestellt was das Training betrifft. Viel präventiv gemacht. Mein ganzer Lebensstil ist damals komplett in die richtige Richtung gegangen und ich habe dann drei oder vier Jahre mehr oder weniger verletzungsfrei gespielt.

Das war sicher dem geschuldet, dass ich da sehr viel verändert habe und noch viel mehr für den Fußball gelebt habe. Dass da trotzdem nicht immer alles tipp-topp war, wissen viele Außenstehende nicht. Ich habe da oft mit Schmerzen und Problemen gespielt. Aber wie Du richtig sagst, war ich da durchaus ein Kämpfer und habe immer geschaut, dass ich durchkomme. Mit der Verletzung im Herbst 2022 im linken Knie mit Meniskus und Knorpel, das war eine sehr schwere Zeit.

"Mental sind da schon Tage dabei, wo du ordentlich durchschnaufen musst"

Teilweise mental noch schwerer als eh schon körperlich, obwohl man da Schmerzen hat. Mein großer Pluspunkt ist, dass ich immer Realist bin und versuche alles nüchtern zu analysieren. Was sinnvoll und gescheit ist. Deshalb will ich das auch jetzt sehr behutsam angehen. Weil ich weiß, dass ich mir die Zeit nehmen muss.

Mental sind da schon Tage dabei, wo du ordentlich durchschnaufen musst und auch mal alles hinterfragst und in Frage stellst. Doch ich bin ein Kämpfer und versuche in erster Linie, dass es mir gut geht, ich körperlich gesund bin und mental im Kopf frei bin. Da macht auch viel mein Umfeld aus, wo ich 100-prozentige Unterstützung verspüre und mir viel abgenommen wird. Körperlich versuche ich alles. Wie das dann im Frühjahr ausschaut, steht auf einem anderen Blatt Papier.

"...da dachte ich schon an ein Karriereende"

Ligaportal: Hand auf´s Herz...hast Du bei all der Leidenszeit mal an ein Karriereende gedacht? Und wie schaut es bei Deinem Kapitän-Vertreter Philipp Pomer aus, der am 6. Oktober einen Kreuzbandriss erlitten hat?

Marcel Ziegl: Ja, natürlich. Jetzt aber nicht nur aufgrund der Verletzungen in den vergangenen, nicht ganz eineinhalb Jahren. Sondern als das damals im Juli 2022 angefangen hat mit der Knieverletzung und ich noch weiter gespielt habe. Dann kam die Operation im September, da dachte ich schon an ein Karrierende, aber auch davor. Man muss das immer realistisch einordnen.

Der Fußball verändert sich. Es wird schneller und exklusiver, allgemein gesagt athletischer. Wenn du da gewisse Vorschäden hast, wie bei mir durch Verletzungen, macht es das Ganze nicht leichter. Das habe ich auch schon vor zwei Jahren gewusst, dass es wahrscheinlich unrealistisch ist mit 34, 35 oder 36 Jahren auf hohem Niveau spielen zu können. Ich habe es mir immer gewünscht, doch realistisch gesehen.

"Wenn ich nurmehr an 80% meines Leistungsvermögens komme, tue ich Mannschaft nichts Gutes"

Von dem her mache ich mir meine Gedanken, was das Beste für mich selbst ist. Ein ganz zentraler Punkt ist, wie sehr man es forciert und abhängig davon ist. Muss ich jetzt alles mitnehmen, obwohl ich für mich selbst weiß, es geht nimmer und ich tue mir selbst nichts Gutes mehr. Und vor allem ist der wichtigste Punkt für mich, dass sich der eigene Anspruch, den ich an mich habe, mit dem deckt, was ich auf dem Platz bringen kann.

Das werde ich jetzt sehen, wie es mir geht. Wenn ich weiß, dass ich nurmehr maximal an 80 Prozent meines Leistungsvermögens komme, tue ich in weiterer Folge meiner Mannschaft nichts Gutes. So will ich das auf keinen Fall machen. Das ist ein sehr entscheidender Punkt in meinem Kopf. Viele Fußballer wollen das dann immer nicht wahr haben. Aber für mich ist definitiv der oberste Punkt, dass sich meine sportliche Leistung immer mit dem decken kann, was ich von mir selbst erwarte.

Momentan oder im letzten Jahr war das nicht der Fall. Da bin ich auch sehr unzufrieden. Wenn sich das nicht bessert, werde ich dementsprechend auch über andere Schritte nachdenken.

Beim Philipp gibt es keine klar definierte Woche oder Monat. Eine Reha muss man immer so angehen, was geht, geht. Man darf da nichts forcieren und Sachen überspringen. Ich bin aber gut gestimmt, dass der Philipp hoffentlich in der Saison noch spielen kann. Das wird dann die Zeit ergeben. Ende Jänner oder Februar gibt es dann vielleicht eine Richtung, was im Frühjahr noch realistisch ist.

Es war einmal...: der "kleine" Marcel Ziegl (re.) kam im Sommer 2007 (!) in die AKA der SV Ried und spielte als 15-Jähriger bereits im ÖFB-U-17-Team, hier gegen Deutschland im November 2008, einen Monat vor seinem 16. Geburtstag.

"Ich bin so lange in Ried und habe mit jedem hier ein offenes und ehrliches Verhältnis"

Ligaportal: Du bist seit 2007 im Verein, seit Jänner 2009 Profi der SV Ried, mehr Vereinstreue sucht seinesgleichen. Du hast Deine Verdienste. Was womöglich auch der Grund war, dass, obwohl Du im Herbst 2022 eine schwere Knieverletzung erlitten hast, Dein Vertrag im Dezember bis 30. Juni 2024 verlängert wurde. Er läuft ergo mit Saisonende aus, wie bist Du da mit dem Verein verblieben?

Marcel Ziegl: Ja, meinen ersten Profivertrag habe ich zur Saison 2009/2010 unterschrieben mit damals 16 1/2 Jahren. Was meine derzeitige Vertragssituation betrifft, haben wir da eine sehr offene Kommunikation mit dem Verein. In erster Linie geht es darum, wie es mir geht und was meine Beine machen. Auch der Kopf, wie vorher erwähnt.

So werden wir dann im Frühjahr eine Entscheidung treffen. Es gab auch schon Gespräche mit dem Verein, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, fit und schmerzfrei zu werden. Ich bin so lange in Ried und habe mit jedem hier ein offenes und ehrliches Verhältnis. Das wird daher dann keine Sache sein, die sich über Wochen oder Monate hinziehen wird. Priorität hat fit werden. So sind wir im Austausch. Alles Weitere werden wir dann im Frühjahr zu gegebener Zeit bekannt geben.

"Verein hat sehr guten Job gemacht mit der Zusammenstellung der Mannschaft"

Ligaportal: Wie hast Du Dich als etatmäßiger Kapitän von Außen im Herbst eingebracht und wie fällt Dein Fazit über die Mannschaft aus, die sich nach Neubeginn nach dem Bundesliga-Abstieg im Sommer und dem Stotterstart in die ADMIRAL 2. Liga ab Mitte September in der Tabelle auf die Überholspur begeben hat, von Rang 13 bis Rang 2 sprang und bis zur Winterpause neun Mal unbesiegt blieb, dabei sieben Siege holte. Ihr überwintert als erster Verfolger von Liga-Leader GAK 1902. Der Abstand beträgt 15 Runden vor Saisonende acht Punkte. Ihr habt die Grazer Ende März noch daheim, wo ihr einzig in Liga 2 unbesiegt und eine Macht seid. Was ist im Frühjahr drin im Aufstiegsrennen, wobei der Verein ja zwecks Bundesliga-Rückkehr einen 2-Jahres-Plan ausgegeben hat?

Marcel Ziegl: Eingebracht habe ich mich schon in der Urlaubsphase Mitte Juni vor dem Trainingsstart, wo ich mit den Verantwortlichen zusammensaß und der Verein wusste, dass in gewisser Herangehensweise eine Veränderung hergehört. Da hat sich sehr viel überschnitten mit dem, was auch ich so gesehen habe. Ich habe da klar meine Meinung vertreten. Da hat es schon angefangen, dass wir in der Mannschaft die richtigen Hebel haben setzen müssen.

Der Verein hat dann einen sehr guten Job gemacht mit der Zusammenstellung der Mannschaft. Zum Glück war ich die ganze Vorbereitung dabei. Ich war sehr viel für die neuen Spieler da, weil doch viele neue Gesichter kamen. Ich habe ihnen klar gemacht, wie bei uns die Abläufe sind und über das Umfeld im Innviertel.

Auch als ich dann ausgefallen bin, habe ich einen sehr engen Draht und wöchentlich mit dem Mannschaftsrat einen engen Austausch gehabt. Ich habe den Spielern im Training gesagt, wie ich das Ganze von außen sehe. Gerade bei den Spielen, die nicht so gut waren und wir die Zügel anziehen müssen oder auch mehr Lockerheit rein bekommen. Darin habe ich auch meine Aufgabe über den ganzen Herbst gesehen. Allerdings war ich dann fünf Wochen auf Reha und komplett weg von der Mannschaft.

Zum Glück war das zu einem Zeitpunkt, wo die Ergebnisse in die richtige Richtung gegangen sind. Mein Fazit ist, dass der Saisonstart punkte- und leistungsmäßig nicht gut war. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Da kommen zwar dann immer die Parolen mit neuer Mannschaft und dass das Zeit braucht. Da stimme ich zu. Trotzdem waren einige Leistungen dabei, und da rede ich nicht vom Ergebnis, die nicht zufriedenstellend waren.

"Dass wir auf die verbleibenden 15 Spiele einen Rucksack auf den GAK tragen, ist uns allen klar"

Was ich sehr gut gefunden habe, und das ist ein sehr großer Verdienst vom Trainerteam, dass eine Richtung vorgebenen worden ist, nach der im Herbst jeden Tag gearbeitet wurde. Dementsprechend waren dann in den letzten Wochen die Leistungen und die Punkteausbeute, wie wir uns das alle wünschen. Dass wir auf die verbleibenden 15 Spiele einen schönen Rucksack auf den GAK tragen, ist uns allen klar.

Wir sind jetzt nicht so vermessen, dass wir unbedingt aufsteigen müssen. Wir wollen und ich bin überzeugt davon, dass wir die Qualität haben und in der verbleibenden Saison die meisten Punkte machen. Ob das am Schluss reicht für Platz 1, wird sich zeigen.

"Die Chance lebt"

Wir müssen auf uns schauen und das kommuniziere ich auch so vor der Mannschaft. Wir müssen unser Ding und eine unglaublich gute Vorbereitung machen, dass wir gerüstet und im ersten Spiel (Anm.: Fr., 16.02., 20:30 Uhr, Nachtragspartie vs. FAC) scharf sind.

Die Chance lebt. Aber ich bin keiner, der jeden Tag auf die Tabelle schaut. Wenn wir unsere Leistungen bringen, machen wir unsere Punkte und dann ist es möglich.

Ligaportal: Klare Ansage eines Kapitäns, der vorran geht! Danke, Marcel. Frohe Weihnachten und gute Genesung weiterhin.

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und IMAGO-Krieger