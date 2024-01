Am 15. Juni 2001 erblickte Fily Traoré in der malischen Hauptstadt Bamako das Licht der Welt, über 22 Jahre später wird der mittlerweile zu einem gestandenen Mittelstürmer-Talent gereifte Akteur von TP Mazembe, einem der renommiertesten Fußballvereine auf dem afrikanischen Festland, gleich mit einer Vielzahl österreichischer Profiklubs in Verbindung gebracht: Mit dem SK Sturm Graz und dem FC Red Bull Salzburg (respektive FC Liefering) zeigen zwei ADMIRAL Bundesliga-Schwergewichte, vorerst wohl für die jeweils "zweite Garnitur" in der ADMIRAL 2. Liga, ebenso Interesse wie FC Flyeralarm Admira.

Auch der FC Flyeralarm Admira unter Chefcoach Thomas Pratl soll ein Auge auf das Top-Talent aus Mali geworfen haben, das von einigen Klubs in Europa und Afrika umgarnt wird.

Beachtliche Treffer-Quote und Champions League-Erfahrung in Afrika auf der Vita

Dem afrikanischen Fußballportal "africafoot.com" zufolge habe der 1,81 Meter große und seit nunmehr vier Jahren in der afrikanischen Champions League auflaufende Malier hierzulande insbesondere aufgrund einer starken letzten Saison Begehrlichkeiten geweckt.

Abseits der österreichischen Vereine sei das Interesse aber auch innerhalb Afrikas groß, so hätten der ägyptische Traditionsklub Zamalek und der marokkanische Großklub Wydad Casablanca ein Auge auf das Offensivtalent geworfen.

Beim derzeitigen Klub Mazembe, bei dem ihm in der laufenden Spielzeit in 14 Saisonspielen ebenso viele Treffer gelangen, hat Fily Traoré noch einen bestehenden Vertrag bis Sommer 2025, wonach bei einem frühzeitigen Weggang eine Ablösesumme fällig werden würde.



