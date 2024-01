Mit Testungen und einer Kraftkammereinheit am Vormittag und einem Training am Kunstrasen beim Klaus-Roitinger-Stadion am Nachmittag begann für das Team der SV Guntamatic Ried, als Tabellenzweiter der Herbstsaison in der ADMIRAL 2. Liga erster Verfolger bzw. Jäger vom souveränen Liga-Leader GAK 1902, am 8. Jänner die Frühjahrssaison 2024. 15 Feldspieler und drei Tormänner waren beim Mannschaftstraining mit dabei. Darunter auch Rückkehrer Ante Bajic. Laut Sportdirektor Wolfgang Fiala soll noch "eine Verstärkung auf der linken Seite" her.

Neun Akteure fehlten aus unterschiedlichen Gründen

Neben den langzeitverletzten Spielern mit den Kapitänen Marcel Ziegl & Philipp Pomer sowie Defensivakteur Matthias Gragger fehlten beim Mannschaftstraining auch Abwehrchef Nikki Havenaar (leicht angeschlagen), die beiden Deutschen Nils Seufert und Oliver Steurer (jeweils erkrankt) sowie Jonas Mayer, Nico Wiesinger und Ben-Travis Wörndl (alle Bundesheer).

Den Verein verlassen hat in der Winterpause Oguzhan Özlesen (Wr. Sportclub).

"Ob wir im Frühjahr erfolgreich sind, wird nicht von Ante Bajic allein abhängen"

SVR-Sportdirektor Wolfgang Fiala: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Ante Bajic (Foto) einen sehr guten Spieler dazubekommen haben. Ob wir im Frühjahr erfolgreich sind, wird aber nicht von ihm allein abhängen. Die gesamte Mannschaft ist gefordert, die Leistung vom Herbst zu bestätigen. Für unseren Kader sind wir jetzt noch auf der Suche nach einer Verstärkung auf der linken Seite."

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Zwei Punkte sind mir in der Vorbereitung besonders wichtig: Zum einem wollen wir uns in der Spielidee weiter verbessern und zum anderen die Teamentwicklung forcieren. Unser Fokus liegt darauf, dass wir am Tag X, das ist der 16. Februar, wenn wir gegen den FAC spielen, voll da sind. Für die Richtung, in die das Duell mit dem GAK gehen wird, sind die fünf Spiele davor entscheidend."

Zuverlässiger Rückhalt in der Herbstsaison: Der bundesligaerfahrene Sommer-Neuzugang Andreas Leitner, der mit seinen Vorderleuten einzig in der 2. Liga bisher zuhause noch unbesiegt blieb. Die Innviertel Arena bisher eine uneinnehmbare Festung.

Vorbereitungsprogramm Frühjahr 2024:

Freitag, 12. Jänner, 16.00 Uhr: Testspiel gegen Wallern in Wallern

Freitag, 19. Jänner, 13.00 Uhr: Testspiel gegen WSG Tirol im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried

Freitag, 19. Jänner, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Bayern München II am Bayern Campus in München

Sonntag, 21. Jänner, bis Freitag, 26. Jänner: Trainingslager in der Terme Čatež in Slowenien

Freitag, 26. Jänner, 11.00 Uhr: Testspiel gegen NK Bravo (Slowenien, 1. Liga) in Čatež

Freitag, 2. Februar: Testspiel (Gegner offen)

Freitag, 9. Februar, 13.00 Uhr: Testspiel gegen Wacker Burghausen in Burghausen

Freitag, 9. Februar, 17.30 Uhr: Testspiel gegen Hertha Wels in der Innviertel ARENA in Ried

Freitag, 16. Februar, 20.30 Uhr: Frühjahrsauftakt Admiral 2. Liga SV Guntamatic Ried – FAC Wien in der Innviertel ARENA in Ried

(Stand vom 8. Jänner, kurzfristige Änderungen möglich)

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger