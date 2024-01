Hiobsbotschaft für den unangefochtenen Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga, den GAK 1902: Top-Torjäger Daniel Maderner zog sich eine Meniskusverletzung im rechten Knie zu und fällt laut einer ersten Prognose der Rotjacken rund sechs Wochen aus. Der nunmehr 28-jährige "Knipser" verpasst damit nicht nur den Rest der Vorbereitung, sondern fehlt auch beim Frühjahrsauftakt am 17. Februar im Zuge des Nachholspiels der 16. Runde bei Schlusslicht SKU Ertl Glas Amstetten.

Maderner fehlt den Messner-Mannen anderthalb Monate, verpasst damit auch den Auftakt ins Frühjahr 2024. Sieben der 28 erzielten Treffer im Herbst steuerte der 28-jährige Offensiv-Dauerbrenner bei.

"...werden mögliche Maßnahmen abwägen"

Der arthroskopische Eingriff beim siebenfachen Saisontorschützen erfolgte bereits am gestrigen Donnerstag und verlief sehr positiv, wie der Traditionsklub aus der Landeshauptstadt der "Grünen Mark" am Freitag vermeldet. Bedingt durch diese Hiobsbotschaft scheint ein Aktivwerden der Grazer, die über die Winterpause den nahmhaftesten Verfolger, die SV Guntamatic Ried, um ganz acht Zähler "abgehängt" hat, am Transfermarkt alles andere als ausgeschlossen.

"Natürlich ist Daniels Verletzung ein Rückschlag für uns. Wir müssen uns nun auf diese neue Situation einstellen und werden mögliche Maßnahmen abwägen. Wir wünschen Daniel eine baldige Genesung und freuen uns darauf, ihn bald wieder im Mannschaftstraining begrüßen zu dürfen", sagt Sportdirektor Dieter Elsneg.

Leider fällt Daniel #Maderner die nächsten Wochen aus nach einer Meniskusverletzung im rechten Knie. Arthroskopie war erfolgreich. Prognose: 6 Wochen Pause. Gute Besserung, Dani! Wir freuen uns auf dein Comeback! 💪🔴⚽ #grazerak #LigaZwa pic.twitter.com/0yAlipxX0p — GAK 1902 (@grazerak) January 12, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos