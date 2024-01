Die Spatzen pfiffen es in den letzten Stunden und Tagen bereits von den Hochöfen in Donawitz, am heutigen Montag sollen die letzten Formalitäten in Bezug auf das neue Arbeitspapier geklärt werden: Gabriel Lukacevic verstärkt fortan die Abwehrreihe des ADMIRAL 2. Liga-Aufsteigers DSV Leoben, der am Freitag sein erstes Testspiel gegen Landesligist SC Bruck/Mur mit 4:0 für sich entscheiden konnte. Der heute 22-Jährige, der im Herbst beim SV Grödig in der Salzburger Liga, respektive der vierthöchsten Spielklasse, als Dauerbrenner galt, kommt aus der Talentschmiede der Red Bull Akademie.

Folgt nach Winter-Neuzugang Nummer eins, Cheikhou Dieng, am heutigen Montag bereits Nummer zwei für Cheftrainer Rene Poms und den DSV Leoben?

Aus der "Bullen-Schmiede" zum Ex-Bundesligisten und nun in die Obersteiermark...?

Im Jahr 2015 war der mittlerweile zu einem gestandenen Abwehrhünen gereifte Defensivmann, dessen Bruder SCR Altach-Akteur Leonardo Lukacevic ist, von der Red Bull Akademie zum SV Grödig gewechselt und dort im Verlauf der Jahre in die erste Mannschaft aufgestiegen. Heuer im Herbst stehen 15 Einsätze in der Salzburger Liga zu Buche.

Nun steht er unmittelbar vor der Unterzeichnung seines ersten Profivertrages. So im Verlauf des Montags die letzten Details geklärt werden können, ginge es für den 22-Jährigen am Donnerstag mit dem Tross vom "Monte Schlacko" bereits ins Trainingslager nach Kroatien.

