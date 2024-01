Der aktuell Tabellensechste der ADMIRAL 2. Liga, First Vienna FC 1894, vermeldet seinen ersten Neuzugang im neuen Jahr: Noah Bischof. Der 21-jährige ÖFB-U21-Teamstürmer fand den Weg vom ADMIRAL Bundesligisten SCR Altach zum SK Rapid, erhielt dort einen Vertrag bis Juni 2026, um von den Hütteldorfern für die aktuelle Frühjahrs-Saison innerhalb der Bundeshauptstadt an die Vienna verliehen zu werden. Siehe auch BEITRAG!

„Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unser Team darstellen wird"

Der Leihe ging die Verpflichtung des 21-Jährigen durch die Hütteldorfer vom SCR Altach voraus. In seiner noch jungen Karriere absolvierte Noah Bischof bereits 58 Bundesligaeinsätze für den SCR Altach. Bei den Rheindörflern spielte sich der Vorarlberger auch ins österreichische U21-Nationalteam, wo er in neun Partien drei Treffer erzielte.

Ausgebildet wurde Bischof in der Akademie Vorarlberg in der er von der U15 bis zur U18 alle Altersklassen durchlief. Sein Bundesligadebüt feierte er schließlich im Juli 2021 für den SCR Altach gegen den LASK. Im Trikot der Vorarlberger erzielte der 21-Jährige fünf Pflichtspieltreffer in Österreichs höchster Spielklasse.

Vienna Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Mit Noah Bischof gewinnen wir einen spielintelligenten Spieler, der bereits sein Talent in der österreichischen Bundesliga bewiesen hat. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unser Team darstellen wird."



Neuverpflichtung Noah Bischof: „Ich freue mich auf die Herausforderung bei der Vienna und bin hochmotiviert, einen positiven Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten. Die Hohe Warte ist eine traditionsreiche Spielstätte, und ich bin stolz, Teil dieses Clubs zu sein."

