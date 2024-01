Nach Arjan Malić hat jetzt auch Jonas Mayer seinen Vertrag bei der SV Guntamatic Ried verlängert. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der so wie Malić inder Rieder Fußball-Akademie ausgebildet wurde, bleibt bis 2026 im Innviertel.

„Jonas Mayer ist ein weiterer Akademie-Spieler, der im vergangenen halben Jahr bei den Profis auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir sind froh, dass auch Jonas seine Zukunft in Ried sieht und sind uns sicher, dass er bei uns eine sehr gute Entwicklungnehmen wird“, betont SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Mein Ziel bei der SV Guntamatic Ried ist es, mich in die Mannschaft zu spielen und so viele Spielminuten wie möglich zu sammeln. Und ich will der Mannschaft bestmöglich helfen, dass wir unser großes Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga schaffen“, sagt Jonas Mayer.

Foto: SV Ried