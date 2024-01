Die "Ladehemmungen" des ADMIRAL 2. Liga-Schlusslichts SKU Ertl Glas Amstetten (mit 13 Treffern die zweitschlechteste Ausbeute, dazu nur vier (!) erspielte Punkte) sollen im Frühjahr "auf Eis" gelegt werden, um nach dem sieglosen Herbst der "Mission Klassenerhalt" Herr zu werden. Tatkräftige Unterstützung erhofft man sich dabei auch von Leih-Neuzugang Jürgen Lemmerer, der vom Überraschungs-Vierten der ADMIRAL Bundesliga, dem TSV Egger Glas Hartberg, den Weg ins Mostviertel einschlägt und bis Sommer dort auf Torejagd gehen wird. Siehe auch: Transferliste ADMIRAL 2. Liga.

Cheftrainer Patrick Enengl und Neuzugang Jürgen Lemmerer (v.l.)

"...genau dieses Element haben wir auf letzter Linie noch gesucht"

In der laufenden Spielzeit kam der 20-jährige Mittelstürmer in der Oststeiermark zu drei Bundesliga-Kurzeinsätzen sowie zu sechs Auftritten bei der zweiten Mannschaft in der steirischen Landesliga, respektive der vierthöchsten Spielklasse. Nun lechzt der Youngster nach mehr Spielpraxis, die ihm in Niederösterreich eingeräumt werden soll.

Patrick Enengl (Trainer SKU Ertl Glas Amstetten): "Jürgen ist ein junger, talentierter Spieler, der extreme Dynamik mitbringt. Genau dieses Element haben wir noch auf letzter Linie gesucht. Wir sind froh, dass es nun geklappt hat."

Unser Stürmer Jürgen Lemmerer wird für die Frühjahrssaison 2024 an den Zweitligisten @skuamstetten verliehen.



Wir wünschen Jürgen alles Gute für sein Engagement in Amstetten!#inundaut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/MLjCfcit5C — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) January 23, 2024

Fotocredit: SKU Ertl Glas Amstetten