Der FC Flyeralarm Admira erreichte am Sonntagnachmittag im dritten Testspiel der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison ein Remis. Der ADMIRAL 2. Liga-Tabellenelfte trennte sich vier Wochen vor seinem Meisterschaftsstart 2024 vom ungarischen Zweitligisten Szombathely Haladás mit 2:2 (0:0). Die Südstädter legten zwar zwischen der 60. und 75. Minute ein 2:0 vor, gaben die Führung jedoch ebenfalls binnen 15 Minuten bzw. in der Schlussviertelstunde noch her. Siehe auch Testspiel-Übersicht.

Der 33-jährige Cheftrainer Thomas Pratl gab heute beim Probegalopp in Ungarn 21 Spielern Einsatzzeiten

"Wie gewonnen, so zerronnen" - hinten heraus ging Panthern Puste aus

Die Treffer des Testspiels in Ungarn fielen alle nach der Pause. Die Pratl-Elf ging durch einen Testspieler (60.) und Puczka (75.) mit 2:0 in Front, doch den Gastgebern gelang in Minute 78 zunächst der Anschlusstreffer und kurz vor Schluss sogar noch der Ausgleich (85.).

FC Flyeralarm Admira Hz. 1: Haas; Koreimann, Vorsager, Feiner; Ebner, Rasner, Murgas, Anderson; Ristanic, Mujanovic, Gashi

FC Flyeralarm Admira Hz. 2: Sulzer; Zwierschitz, Vorsager (70./Koreimann), Puchegger; Yesilöz, Gallé, Murgas (61./Feiner), Puczka; Davies, Schmidt, Testspieler.

Noch drei Testspiele bis zum Frühjahrsstart der Admira

Bevor es für die Panther erst in vier Wochen richtig ernst wird und in der ADMIRAL 2. Liga für sie in der Meisterschaft weitergeht (Sonntag, 25.02., 10:30 Uhr, Top-Spiel in der Südstadt gegen Tabellenzweiten SV Guntamatic Ried, Ligaportal-LIVETICKER) stehen an den kommenden drei Freitagen jeweils noch Testspiele auf dem Programm.

Im Detail:

Freitag, 02.02., 18 Uhr: FC Flyeralarm Admira vs. FC Marchfeld (Südstadt)

Freitag, 09.02., 17:30 Uhr: FC Flyeralarm Admira vs. SV Donaufeld (Südstadt)

Freitag, 16.02., 18 Uhr: FC Flyeralarm Admira vs. SV Stripfing (DATENPOL ARENA)

