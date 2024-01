Nachdem heute Morgen die Meldung publik wurde, dass der Mohren FC Dornbirn 1913, Vorletzter in der ADMIRAL 2. Liga nach der Herbstsaison, und Trainer Thomas Janeschitz getrennte Wege gehen, ist nun dessen Nachfolger bereits gefunden: Roberto Pätzold soll die Rothosen aus dem Ländle vor dem Abstieg in die Drittklassigkeit bewahren. Der 44-jährige deutsche Staatsbürger coachte in der Saison 2022/23 Zweitliga-Konkurrent FC Admira Wacker Mödling. Siehe auch: Transferliste.

Schwingt fortan das Trainerzepter beim Tabellen-15. der ADMIRAL 2. Liga, dem FC Dornbirn: Roberto Pätzold.

Nach den "Panthern" geht es zu den "Rothosen"

Vor seinem Engagement in der Südstadt bei den "Panthern" war der gebürtige Berliner langjährig beim FC Ingolstadt tätig, trainierte dabei sowohl den Nachwuchs als auch die erste Mannschaft. Seine überhaupt ersten Stationen als Cheftrainer waren bei Eintracht Bamberg (2014) sowie bei der Jugend des Hamburger SV.

