Das Semesterzeugnis ist jetzt gleichzeitig auch die Eintrittskarte für das Nachtragsspiel der 16. Runde der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem Tabellenzweiten SV Guntamatic Ried gegen den Vierten FAC Wien am Freitag, den 16. Februar (Innviertel Arena, 20.30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER).

„Möchten Schülerinnen und Schülern schönen Abschluss des ersten Schul-Semesters bieten"

Wer mit seinem Semesterzeugnis am 16. Februar in die SVR-Geschäftsstelle (9.00-13.00 und 14.00-16.00 Uhr) kommt oder das Zeugnis am Abend an den Stadionkassen vorzeigt, bekommt eine kostenlose Eintrittskarte (Stehplatz oder Sitzplatz) für das Spiel gegen den FAC.

„Wir möchten mit dieser Aktion den Schülerinnen und Schülern einen schönen Abschluss des ersten Schul-Semesters bieten. Wir freuen uns, wenn viele Schülerinnen und Schüler zu uns ins Stadion kommen und unsere Mannschaft bei diesem wichtigen Match unterstützen“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger