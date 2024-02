Frohe Kunde für alle Fans des GAK 1902 einen Tag vor dem ersten Heimspiel des Jahres gegen den FC Dornbirn 1913 (Samstag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Wie der aktuelle Leader der ADMIRAL 2. Liga, der auf klarem Kurs Richtung ADMIRAL Bundesliga-Rückkehr ist, am heutigen Freitag vermeldet, haben Christian Lichtenberger und Markus Rusek ihre Verträge beim Grazer Traditionsklub um zwei weitere Jahre verlängert. Die beiden Mittelfeldspieler werden somit weiterhin wichtige Stützen im Kampf um sportliche Erfolge sein. Das HIER und Mannis Matchprognosen mit GAK-Headline önnte Sie/Euch auch interessieren.

Stets mit viel Herzblut und vollem Einsatz für den GAK 1902: Routinier Rusek (l.), der schon mal abräumt...

"Zeigt nicht nur ihren Charakter und ihre Verbundenheit zum Verein"

Der 30-jährige Markus Rusek wechselte 2021 zum GAK und hat seitdem in 76 Spielen 15 Tore und sieben Vorlagen zu Buche stehen.

Christian Lichtenberger, der 28-jährige Spielmacher kam im vergangenen Sommer vom Liga-Konkurrenten SV Lafnitz und laboriert derzeit an einer Sprunggelenksverletzung, wurde auf Anhieb unser Dreh- und Angelpunkt in der Offensive und hat in seinen 17 bisherigen Auftritten in dieser Saison aufgezeigt: mit 11 Torbeteiligungen drückte er unserem Offensivspiel seinen Stempel auf.



Sportchef Dieter Elsneg äußerte sich hocherfreut über die Vertragsverlängerungen: "Die Entscheidung von Christian und Markus, weiterhin für den GAK aufzulaufen, zeigt nicht nur ihren Charakter und ihre Verbundenheit zum Verein, sondern auch unseren gemeinsamen Wunsch, die Zukunft des GAK aktiv zu gestalten. Markus war einer der ersten Spieler, den ich in meiner Amtszeit für uns gewinnen konnte und der seit dem vor allem mit Einsatz und Leidenschaft für Stabilität im Mittelfeld, aber auch für Torgefahr sorgt. Mit Lichti haben wir im vorigen Sommer einen Spieler verpflichtet, der seit dem ersten Spiel ein absoluter Schlüsselspieler in unserer Offensive ist.“



Der Klub weiter in seiner Aussendung: "Mit diesen Vertragsverlängerungen setzt der GAK ein klares Zeichen für Kontinuität und Ambition".

Markus #Rusek und Christian #Lichtenberger haben ihre Verträge um zwei weitere Jahre verlängert und werden somit weiterhin eine wichtige Stütze bilden. ✍🏻🙌🏻 #grazerak #LigaZwa pic.twitter.com/49BgtZGtrZ — GAK 1902 (@grazerak) February 23, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos