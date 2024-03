Mirnes Becirovic kann man durchaus als Urgestein des Floridsdorfer AC aus der ADMIRAL 2. Liga bezeichnen. Er absolvierte bisher 230 (!) Spiele für den FAC und liegt damit nur noch 15 Partien hinter Rekordspieler Sascha Viertl. Nicht umsonst ist der 35-jährige Verteidiger auch Kapitän der Mannschaft, die auch in der laufenden Saison gehörig aufzeigt. Im Ligaportal-Interview spricht der im ehemaligen Jugoslawien geborene Routinier unter anderem über den möglichen Einsatzrekord und über Ziele mit dem FAC, der heute Abend im Topspiel der 20. Runde den SKN St. Pölten empfängt (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Mirnes Becirovic (geb.: 10.01.1989 in Brčko, ehem. Jugoslawien) hier bei seinem bisher letzten von bereits drei Treffern in dieser ADMIRAL 2. Liga-Saison. Der Abwehrspieler verwandelte beim 3:1-Überaschungssieg im November gegen den bis dato zuhause "unbefleckten" Liga-Leader GAK 1902 den Elfmeter zum 1:2.

"Es geht um ein Gesucht-und-Gefunden-Gefühl"

LIGAPORTAL: In dieser Saison geht es sich zwar nicht mehr aus - dennoch: wie fühlt es sich an, ein FAC-Urgestein zu sein? Sie stehen aktuell bei 230 Spielen für den FAC. In der 2. Liga absolvieren Sie demnächst ihr 400. Spiel.

Mirnes Becirovic: Ich bin mir nicht sicher, ob Urgestein so ein schönes Wort ist (grinst). Für mich ist das nur eine Zahl, drückt aber natürlich die Verbundenheit zum Verein aus und freut mich. Acht Jahre sind eine lange Zeit für einen Spieler und einen Verein. Es geht um ein gemeinsames Wirken.

LIGAPORTAL: Sind solche Bestmarken wichtig für Sie? Was bedeutet es Ihnen?

Mirnes Becirovic: Es ist jedenfalls eine schöne Randnotiz. Wie aber schon erwähnt, geht es um mehr. Es geht um ein Gesucht-und-Gefunden-Gefühl. Das hat dementsprechend einen großen Wert, gerade im Fußball und in einer so schnelllebigen Zeit. Es macht natürlich stolz.

"Die konsequent harte Arbeit wird belohnt"

LIGAPORTAL: Die aktuelle Saison verläuft wieder sehr gut - was macht euch aus?

Mirnes Becirovic: Die Mannschaft ist eine Einheit. Es ist ein kleines Team, ein enger Zusammenhalt. Die Aufgaben sind klar verteilt. Die konsequent harte Arbeit wird belohnt.

"Dämpfer schon 100 Mal in meiner Karriere erlebt"

LIGAPORTAL: Dennoch gab es zuletzt eine Niederlage in Lafnitz- gibt euch das einen Dämpfer?

Mirnes Becirovic: Ich habe solche Dämpfer schon 100 Mal in meiner Karriere erlebt. Das Leben geht weiter, das Training geht weiter, neue Spiele kommen. Es ist an der Zeit, eine neue Serie zu starten. Wir werden deswegen nicht nervös.

LIGAPORTAL: Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht Fußball-Profi geworden wären?

Mirnes Becirovic: Wenn ich nicht in die Akademie gegangen wäre, wäre ich wohl in den handwerklichen Bereich gegangen.

"Über Marko wird schwer jemanden drüber kommen vom FAC"

LIGAPORTAL: Marko Arnautovic ziert eure Wall of Legends - was verbindet Sie zu ihm?

Mirnes Becirovic: Zum einen sind es natürlich die Wurzeln am Balkan. Über Marko wird schwer jemanden drüber kommen vom FAC. Das muss man einfach so sagen. Da kann man nur von einer FAC-Legende sprechen. Von seinem Weg kann man sich als junger Spieler viel Motivation holen.

LIGAPORTAL: Was ist neben dem Fußball wichtig in Ihrem Leben?

Mirnes Becirovic: Ich war immer sehr sportlich. Deswegen habe ich auch den Bachelor und Master in Sportwissenschaften absolviert. Natürlich ist mir meine Familie wichtig - ich bin in einem familiären Umfeld aufgewachsen. Hilfsbereitschaft und Empathie sind mir immer mitgegeben worden. Ich interessiere mich außerdem für Barristarei. Das ist ein schönes Hobby.

LIGAPORTAL: Wie wird Ihr Berufsleben nach Ihrer Karriere ausschauen?

Mirnes Becirovic: Das ist relativ leicht zu beantworten. Da ich schon fünf Jahre als Sportwissenschaftlicher selbstständig bin, werde ich das künftig intensivieren.

"Mit unseren Möglichkeiten ist der GAK einfach zu weit weg"

LIGAPORTAL: Was ist in dieser Saison noch möglich?

Mirnes Becirovic: Auch sehr rational geantwortet - mit unseren Möglichkeiten ist der GAK einfach zu weit weg. Sie haben einen super Kader, eine super Mannschaft. Da müssten alle Stricke reißen. An den GAK denke ich aber überhaupt nicht. Wir wollen so lange wie möglich da oben bleiben.

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele mit dem FAC generell aus?

Mirnes Becirovic: Der FAC hat sich in den Top-Sechs etabliert. Unser Ziel ist es, uns stetig in allen Bereichen weiterzuentwickeln.

Foto: GEPA-ADMIRAL und FAC