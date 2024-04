Geschichten, die nur der Fußball schreibt... Nachdem der ADMIRAL 2. Liga-Zweite DSV Leoben in der heurigen Saison bereits drei Klubs aus dem Oberhaus im UNIQA ÖFB Cup bezwungen hatte, wartete am heutigen Mittwochabend der Hit im Halbfinale gegen Rekordmeister SK Rapid vor fast 9.000 Zuschauern am "Monte Schlacko". Ein Kuriosum ereignete sich dabei in Minute 69, als Josip Eskinja ausgewechselt werden musste, da man kein zweites Trikot für den 25-jährigen Mittelfeldstrategen parat hatte! Siehe auch Ligaportal-LIVETICKER!

Spielertausch hat äußerst kuriose Ursache

Das Trikot von Josip Eskinja hatte nach einem unglücklichen Zweikampf Blutspuren abbekommen und durfte demzufolge nicht mehr verwendet werden - da man kurzerhand kein Ersatz-Leiberl besorgen konnte, war Coach Rene Poms gezwungen, einen Spielertausch vorzunehmen. Hat es in dieser Form wohl auch noch nicht oft gegeben...

Fotocredit: RiPu-Sportfotos