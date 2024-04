Wie zerronnen so gewonnen...oder... nicht nur der April macht, was er will...! Verrückte Fußball-Welt beim Aufsteiger DSV Leoben. Am 27. August wurde der erfolgreiche Aufstiegs-Trainer Carsten Jancker nach drei Auftaktsiegen (plus hernach 2 N) noch entlassen bei den Steirern, mit 5. April ist der 49-jährige Deutsche nun wieder da und schwingt wenige Stunden nach dem Abgang von René Poms, der auf eine über fünfmonatige Erfolgsserie zurückblickt (11 S, 3U!), das Trainerzepter beim Tabellenzweiten, der morgen im Spitzenspiel bei Liga-Leader GAK 1902 gastiert (ab 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Gibt auf der Saisonzielgeraden wieder die Richtung vor beim DSV Leoben: Aufstiegstrainer Carsten Jancker!

"Ich bin zurück im Spiel" - Carsten Jancker wieder Cheftrainer des DSV Leoben

Nur wenige Stunden nach dem Uniqa-ÖFB-Cup-Aus im Halbfinale gegen ADMIRAL Bundesligist SK Rapid und dem Abgang von René Poms als Cheftrainer des DSV Leoben, kehrt ein alter Bekannter auf die Trainerbank am Monte Schlacko zurück. Der deutsche Vizeweltmeister von 2002 und Champions League-Sieger von 2001 mit dem FC Bayern München, Carsten Jancker, hat sich sofort bereiterklärt, beim DSV wieder an Bord zu sein.

Der gebürtige Rostocker schaffte es mit den Leobenern von der Landesliga mit einem Aufstiegs-Doppelpack bis in die ADMIRAL 2. Liga. Seither schnupperte der DSV Bundesligaluft und befindet sich aktuell auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz, mit allerdings gebührenden Abstand von 14 Punkten neun Runden vor Saisonende auf den GAK 1902.

"Er hat ein tolles Energielevel und ist vor allem immer sehr loyal zum Klub gewesen"

"Carsten Jancker ist ein wichtiger Teil unserer Erfolgsgeschichte. Er hat ein tolles Energielevel und ist vor allem immer sehr loyal zum Klub gewesen", betont Geschäftsführer Sport Andreas Hämmerle in einer ersten Stellungnahme.

Alle Augen sind nun gespannt, ob der Trainereffekt schon morgen im Spiel gegen Spitzenreiter GAK wirken wird.

,,Im Fußball darf und sollte man nie zurückblicken"

In einem ersten Kommentar äußerte sich Carsten Jancker: ,,Im Fußball darf und sollte man nie zurückblicken und ich habe das Gefühl, dass der Weg mit dem DSV noch nicht zu Ende ist. Die Rückkehr zum Verein fühlt sich dadurch jetzt und hier richtig an!’‘

Wie der steirische Klub vermeldet, freut sich die Vereinsführung des DSV Leoben über die Rückkehr von Jancker und ist zuversichtlich, dass seine Erfahrung, Ruhe und Leidenschaft dem Team sportlich wieder einen Schub geben werden.

