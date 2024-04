Sportlich lief es zuletzt - trotz des Sieges gegen den aktuell Tabellenzehnten First Vienna FC 1894 am vergangenen Sonntag - für den SV Stripfing in der ADMIRAL 2. Liga alles andere als rosig. Man darf gespannt sein, wie sich die Niederösterreicher heute ab 18:10 Uhr gegen den FC Liefering schlagen (im LIGAPORTAL-Liveticker). Abseits des Sportlichen hat es am Freitag aber beim Aufsteiger eine Erfolgsmeldung gegeben.

Freude bei den Vereinsverantwortlichen - unter anderen bei Obmann Pelczar (Mitte)

Bei den Stripfingern, die zuletzt mit der Verlegung des Vereinssitzes nach Deutsch-Wagram aufhorchen ließen (zum Artikel) und Obmann Christoph Pelczar noch vor einer Woche vergeblich auf anrollende Bagger wartete (zum Artikel), haben am Freitag nun endlich die Bauarbeiten für den Umbau des Stadions begonnen.

In den nächsten Wochen werden die Adaptierungen für ein bundesligataugliches Stadion (im Moment spielt man die Heimspiele in Floridsdorf) beim Zweitliga-Neuling vorgenommen. Der erste Schritt sind Vermessungsarbeiten und die Baustelleneinrichtung sowie Koordinierungsgespräche.

Siehe auch:

Mannis Match-Prognosen, ADMIRAL 2. Liga Rd. 22: "...da hat Zahlmeister schönen Tag"

Vorschau Rd. 22: Wie reagieren zwei Aufsteiger nach Trainer-Beben?

Foto: SV Stripfing