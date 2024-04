Wie stark der FC Liefering aus der Winterpause gekommen ist, beweist ein Blick auf die Jahrestabelle 2024 der ADMIRAL 2. Liga. In dieser liegen die Salzburger mit fünf Siegen aus sieben Partien vor allen anderen Mannschaften an der Spitze. Auch gegen Teams auf den vorderen Plätzen wusste die junge Cinel-Elf zu überzeugen, jetzt kommt es allerdings zum absoluten Härtetest.

Am Freitagabend ist mit dem GAK nämlich der dominierende Tabellenführer und Aufstiegs-Aspirant in der Red Bull Arena zu Gast. In der Hinrunde mussten die Lieferinger Ende September 2023 auswärts eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen, jetzt wollen Lukas Wallner & Co. aber ein gänzlich anderes Gesicht zeigen als noch vor einem halben Jahr.

Statement

Onur Cinel: „Wir spielen gegen den Tabellenführer, der mit 14 Punkten Vorsprung in Führung liegt. Das ist also ohne Frage ein absolutes Top-Spiel gegen eine Mannschaft auf Erstliga-Niveau. Das ist für uns persönlich eine super Sache, weil es für unsere Entwicklung extrem wichtig ist, gegen so starke Teams so spielen.“

Personalsituation

Alparslan Baran, Sebastian Künstner, Oliver Lukic, John Mellberg, Justin Omoregie, Tolgahan Sahin, Valentin Sulzbacher und Nicolo Turco fehlen verletzungsbedingt.

Foto: FC Liefering via Getty