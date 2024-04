Unterschiedlicher könnten der 28-jährige Flavio Dos Santos Dias (geb.: 16.12.1995) und 32-jährige Christian Bubalović (geb.: 09.08.1991) nicht sein. Der eine von den Kap Verden, der andere aus Wien-Ottakring mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien. Der eine 1,74 Meter, der andere 1,91 Meter. Der eine Flügelflitzer, der andere Innenverteidiger. Gemeinsamkeit: Beide haben beim Floridsdorfer AC - heute Abend im Topspiel bei SW Bregenz (ab 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ihre fußballerische Heimat gefunden und sorgen als Leistungsträger dafür, dass sich die Wiener unter den Top-Klubs der ADMIRAL 2. Liga etabliert haben.

Seit Sommer 2017 und damit fast sieben Jahren im Klub und längst ein "Gesicht der Floridsdorfer": Christian Bubalović, der seither in 181 Pflichtpartien als kampfstarker Innenverteidiger für den FAC vollsten Einsatz gibt.

"Sind eine eingeschworene Truppe..."

„Wir sind eine eingeschworene Truppe und der Spaß kommt nicht zu kurz“, schickt der 28-jährige Dos Santos – kurz Flavio genannt und seit 2020 beim Verein (von der SV Guntamatic Ried kommend) - voraus und begründet damit die Leistungen der Floridsdorfer, die zwar zuletzt drei Mal in Folge nicht gewonnen und nur ein Tor erzielt haben, dennoch aber eine tolle Saison abliefern.

Das, was Flavio sagt, unterstreicht auch der 32-jährige Christian Bubalović (seit 2017 beim FAC) und ergänzt, dass er „noch nie so eine Kabine erlebt hat“. Wer Spaß bei seinem täglichen Tun hat, sei letztlich auch gut darin. „Natürlich braucht es zudem Ehrgeiz und Einsatz, aber da besteht bei uns im Team kein Grund zur Sorge“, sagen die beiden unisono.

Flávio spielt auf der Außenbahn und absolvierte bisher für den FAC 161 Pflichtpartien (14 Tore, 19 Assists).

"Werden anderes Gesicht zeigen..."

Warum es in den jüngsten drei Spielen dennoch nicht nach Wunsch geklappt hat und eine Saison - gelingt am Freitag gegen Bregenz nicht der Turnaround – die bärenstark verlaufen ist, innerhalb weniger Wochen aber zu einer werden könnte, die jenseits der Top-Vier endet?

„Wir mussten in den letzten Spielen immer wieder Positionsveränderungen aufgrund von Verletzungen und Sperren vornehmen. Damit tun wir uns schwer“, so Flavio. Bubalović bestätigt das, verspricht aber gleichzeitig, dass die Mannschaft gegen die Vorarlberger ein anderes Gesicht zeigen wird.

Erklärtes Ziel: Zweiter Platz

Derzeit fehlen vier Punkte auf den zweiten Platz, der ein erklärtes Ziel der Mörec-Truppe ist. „Wir wissen, dass es schwer wird. Wir setzen aber alles daran, dass es am Ende der zweite Platz wird. Wir haben es leider nicht mehr in der eigenen Hand, werden aber unsere Hausaufgaben erledigen und dann schauen wir, was am Ende herauskommt“, so Flavio, der wie Bubalovic dementsprechend immer von einem zum nächsten Spiel denkt.

Dementsprechend gibt es auch noch keine Gedanken an den Sommer (beide haben übrigens jeweils noch Vertrag beim FAC bis Juni 2025). Außer: „Dann hat es endlich die Temperaturen, wie ich sie mir vorstelle“, grinst der Linksaußen, der – auch wenn er sich in Österreich und Wien sehr wohl und wie zu Hause fühlt – aus seiner Heimat heißere Temperaturen gewohnt ist.

Kurzer Zwischenstopp auf unserem Weg nach Vorarlberg 🔜🏔️#Wirfürden21 pic.twitter.com/uiPUV4HZ4O — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) April 18, 2024

Foto: GEPA-ADMIRAL