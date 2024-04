Donnerwetter, Dornbirn! Gelangen in 19 Runden der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 gerademal bei 10 Punkten drei Siege (alle mit 1:0), holten die Vorarlberger in den vergangenen vier Runden vier in Folge. Und urplötzlich ist beim Ländle-Klub wieder "Land in Sicht", ist das rettende Ufer, respektive der Klassenerhalt für den Drittletzten wieder näher. Morgen steht der "Kellerkracher" beim Viertletzten SV Stripfing an, der bereits "Rot"...pardon, die Rothosen ranrücken sieht und der Vorsprung des Aufsteigers nach neun Niederlagen aus den lettzen elf Partien auf vier Punkte schmolz. Ligaportal fragte nach bei FCD-Interimstrainer Eric Orie.

Durch das Fehlen des gesperrten Torjägers Anteo Fetahu, zuletzt Goldtorschütze beim 1:0-Heimsieg gegen die Vienna, kommt womöglich die Chance für den brasilianischen Mittelstürmer Ramon Tanque (r.). Macht er vielleicht morgen den Unterschied? Das Hinspiel am 29. September an der Birkenwiese gewann Aufsteiger SV Stripfing dank Doppelpacker Darijo Pecirep mit 3:1. Doch inzwischen zeigen beide Mannschaften im Frühjahr ein anderes Gesicht...

"Gegen Stripfing ist für uns wie jedes andere Spiel"

Veni, vedi, vici...Eric Orie kam, sah und siegte. Wobei...der 56-jährige Niederländer war ja bereits da - als Sportdirektor beim FC Dornbirn. Und nun übernahm er als Interimstrainer die zunächst wie eine "Mission Impossible" aussehende Challenge. Vom Sportdirektor zum Trainer ist ja in Vorarlberg auch nichts Neues (frag nach vor Jahren bei Austria Lustenau und Alexander Schneider).

Allein mit "Hand auflegen" wird es Eric Orie nicht geschafft haben, dass unter ihm der Turnaround geschafft wurde und vier Siege in vier Partien en suite auf zuvor 11 - in Worten ELF - Niederlagen folgten.

Das Momentum und Formbarometer für das morgige Match, das einem Finale, ja "Sechs-Punkte-Spiel" gleichkommt, am FAC-Platz (ab 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) spricht für die Dornbirner.

Eric Orie (Interimstrainer FC Dornbirn) über...

...die personelle Situation für das morgige Match: "Anteo Fetahu (5. GK) und Mateusinho (Rote Karte) sind gesperrt, Renan (Muskelprobleme Oberschenkel) und Noa Mathis verletzt. Torhüter Jakob Odehnal wird spielen können und hat seit Mittwoch wieder voll trainiert."

...zur Ausgangslage für ddas morgige Match: "Wir sind jetzt in einem Modus, seit ich übernommen habe, dass wir punkten müssen. Für uns hat sich auch für morgen daher nichts geändert. Gegen Stripfing ist für uns wie jedes andere Spiel. Wir wollen natürlich gestärkt durch unsere vier Siege auch dort eine gute Figur abgeben und das Maximale rausholen.

Wir haben noch sieben Spiele und die Partie gegen Stripfing ist eine davon. Die benötigten Punkte, um uns zu retten, liegen nicht nur in Stripfing bzw. auf dem FAC-Platz, sondern auch in den sechs anderen Spielen, die danach noch kommen."

...weiter zum Stripfing-Spiel: "Wir freuen uns auf jeden Fall. Mit Anteo Fetahu fehlt uns zwar ein wichtiger Spieler, aber das kann zu diesem Saisonzeitpunkt immer mal mit Sperren oder Verletzungen passieren. Renan hat jetzt auch einen kleinen Rückschlag gehabt. Aber dafür haben wir noch genug andere gute Spieler, die jetzt zum Zug kommen und sich beweisen können. Ramon (Anm.: der 25-jährige Mittelstürmer Tanque) ist einer davon.

Ich denke, dass wir stark genug sind, um auch gegen Stripfing unser Spiel wieder durchzuziehen. Wir sind hochmotiviert und fahren heute schon nach Wien, werden uns da wie üblich vorbereiten auf das Spiel gegen Stripfing. Wir hoffen natürlich auch, dass wir zwischenzeitlich in der Lizenzfrage eine positive Nachricht bekommen. Ansonsten schauen wir nur auf das Sportliche."

"...dafür haben wir unseren Kapitän William wieder dabei"

...Gegner SV Stripfing: "Sie haben jetzt einen neuen Trainer. Der Co-Trainer (Anm.: Florian Hart) hat übernommen als Interimstrainer. Es ist schwer einzuschätzen, ob er was ändert oder nicht. Aber das spielt ohnehin nicht so eine Rolle. Wir wissen, dass der SV Stripfing eine starke Mannschaft und gute Fußballer in seinen Reihen hat. Aber dass sie im Frühjahr noch nicht so ins Laufen gekommen sind, und wie noch vor der Winterpause ihre Resultate geholt haben.

Wir werden uns auf uns konzentrieren und schauen, dass wir mit Stripfing zu Gange kommen. Egal, mit welcher Mannschaft sie auflaufen. Wir wissen schon, dass Pecirep wieder mit an Bord sein wird, der für diese Liga natürlich ein ganz guter Spieler ist. Dafür haben wir unseren Kapitän William wieder dabei. Es wird sicher ein hochinteressantes Spiel."

