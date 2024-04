Wenn heuer die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14.06. - 14.07.) am Freitag, dem 14. Juni, mit der Auftaktpartie des Gastgebers Deutschland vs. Schottland um 21 Uhr in München angepfiffen wird, dann steigt auch in der Innviertel ARENA von ADMIRAL 2. Ligist SV Guntamatic Ried das EM-Fieber: An jedem Spieltag der EM steht im Stadiondorf in der Regel ab 17 Uhr ein Public Viewing auf dem Programm. Der Eintritt ist frei!

„Es ist zur EM das größte Public Viewing in Ried"

Beim Auftaktmatch Deutschland – Schottland, bei dem das Public Viewing um 20 Uhr beginnt, sind die ersten 100 Bier gratis. Eine Autogrammstunde mit Kickern der SV Guntamatic Ried gibt es vor dem ersten Spiel der Österreicher gegen Frankreich am 17. Juni um ca. 20 Uhr. Alle Spiele mit Anstoß um 18 Uhr und 21 Uhr werden auf einer großen Leinwand im Stadiondorf gezeigt. Für das leibliche Wohl sorgt die Gastronomie der SV Guntamatic Ried mit Bosna, Bratwürstl, Leberkäse, Pommes und vielem mehr.

„Wir freuen uns schon sehr auf viele Fußballfans, die das Public Viewing bei uns im Stadiondorf besuchen. Es ist zur EM das größte Public Viewing in Ried und es ist auch zu 100 Prozent vom Wetter unabhängig“, informiert SVR-Gastrochef Robert Auer.

Fotocredit: SVR