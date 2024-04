In der 25. Runde der Admiral 2. Bundesliga hat der Tabellenzweite SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 26. April, Schlusslicht SKU Amstetten zu Gast. Ankick in der Innviertel ARENA ist um 18.10 Uhr. Wie gewohnt wird die Partie im LIGAPORTAL-Liveticker übertragen.

Die Wikinger

Die SV Guntamatic Ried siegte in der vergangenen Runde der Admiral 2. Bundesliga auswärts gegen Horn mit 2:0. Die Treffer erzielten Philipp Pomer (22.) und Fabian Rossdorfer (86.). Ried ist mit 44 Punkten Tabellenzweiter. „Der Sieg in Horn war sehr wichtig. Es war zwar nicht die Leistung, die wir zeigen wollten, aber es ist auch wichtig, solche Spiele zu gewinnen. Gegen Amstetten wollen wir es jetzt zuhause noch besser machen“, betont SVR-Kicker Arjan Malic.

„Wir haben gegen einen tiefen Gegner das Spiel kontrolliert, kaum etwas zugelassen und verdient gewonnen. Dennoch haben wir nach dem Spiel einige Dinge hart angesprochen, mit denen wir nicht zufrieden waren. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir auch bei Siegen genau hinschauen und selbstkritisch sein“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Personalsituation

Mit Ausnahme von Marcel Ziegl, Matthias Gragger und Ben Wörndl sind alle Spieler einsatzbereit.

Der Gegner

Amstetten musste sich in der vergangenen Runde zuhause Sturm Graz II mit 1:4 geschlagen geben. Für Amstetten traf Jürgen Lemmerer (42.). Mit elf Punkten nimmt Amstetten den letzten Tabellenplatz ein. „Amstetten ist zwar das Schlusslicht, aber wir bereiten uns gegen jeden Gegner gleich gut vor,“ sagt Arjan Malic. „Wenn wir mit Intensität und unserer Spielidee auf dem Platz sind, dann werden wir die drei Punkte in Ried lassen. Es ist ein echtes Privileg, solche Fans an unserer Seite zu haben. Sie sind unser 12. Mann. Wir wollen die Spiele auch für unsere Fans gewinnen, damit wir gemeinsam mit ihnen feiern können.“

„Amstetten hat uns im Herbst alles abverlangt und mit viel Physis das Spiel bestritten. Ich erwarte einen ähnlichen Spielcharakter diese Woche. Wir wollen uns gerade in diesem Thema verbessert zeigen und gleichzeitig wieder unsere spielerische Qualität und Kreativität zeigen“, so Maximilian Senft.

Das letzte Aufeinandertreffen

Die SV Guntamatic Ried und Amstetten trafen zuletzt in der 10. Runde der laufenden 2. Bundesliga-Saison am 6. Oktober 2023 in Amstetten aufeinander. Ried siegte mit 3:2. Für Ried scorten Wilfried Eza (17.) und Mark Grosse (79., 94.), für Amstetten Marcel Monsberger (41.) und Niels Hahn (45. + 4).

Die Zahlen zum Spiel

Die SV Guntamatic und Amstetten standen sich in der 2. Bundesliga bisher fünf Mal (2018-20 und 2023) gegenüber. Vier Mal siegte Ried, ein Spiel endete Unentschieden bei einer Gesamttordifferenz von 12 zu 5 für die Innviertler.

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at