Mehr als 1200 Tickets sind für das kleine Wiener Derby zwischen dem Floridsdorfer AC und First Vienna FC 1894 bereits im Vorfeld verkauft worden. Das hat es so am FAC-Platz schon lange nicht mehr gegeben. Am Samstag um 14:15 (LIVE im LIGAPORTAL-Liveticker) ist es jedenfalls so weit. Dann treffen die beiden Traditionsvereine aus dem 21. und 19. Wiener Gemeindebezirk aufeinander (zum historischen Rückblick).

Becirovic wird zum 400. Mal in der 2. Liga auflaufen

Zunächst zu den Gästen: In der vergangenen Woche konnte die Vienna vor heimischem Publikum einen vollen Erfolg einfahren. Nach einer spannenden Partie durften die Döblinger dank den Treffern von Noah Bischof und Christoph Monschein jubeln. Bischof konnte seine tollen Leistungen der letzten Wochen bestätigen. Seit seinem Wechsel im Winter weist der junge Offensivallrounder bereits sechs Torbeteiligungen in acht Spielen auf (vier Tore, zwei Assists). Christoph Monschein avancierte durch seinen Treffer gegen Lafnitz zum vereinsinternen Toptorschützen. Er traf in dieser Saison bereits zehn Mal.

Christopher Monschein über die Leistung des Teams und über seine bisherige Zeit bei der Vienna: „Der Sieg war sehr wichtig für uns. Wir haben die richtige Reaktion auf das Spiel in Dornbirn gezeigt. Zu Hause mit unseren Fans im Rücken spielen wir einfach deutlich besser. Für mich persönlich ist es immer ein tolles Gefühl mit Toren etwas beitragen zu können. Ich bin auch sehr glücklich über mein erstes Jahr bei der Vienna. Ich habe die meisten Spiele auf einer neuen Position gespielt – etwas weiter weg vom Tor als gewohnt. Dafür ist meine Torausbeute in Ordnung. Dadurch bin ich aber auch mehr ins Spiel eingebunden und habe auch viel mehr Aktionen, was mir natürlich sehr gut gefällt.“

Cheftrainer Mehmet Sütcü zeigt sich ebenfalls zufrieden mit der letzten Partie: „Ich glaube, es war ein toller Auftritt von den Jungs. Anfangs haben wir ein paar Minuten gebraucht, weil wir in einer ganz neuen Konstellation gespielt haben. Aber über das ganze Spiel gesehen, geht der Sieg vollkommen in Ordnung. Wir haben die Zweikämpfe intensiv geführt, hatten einige richtig gute Ballbesitzphasen und haben hinten die Null gehalten.“ Diese Leistungen trugen dazu bei, dass sich das Team weiter nach vorne kämpfte. Derzeit steht man punktgleich mit dem FC Liefering (7.) auf dem sechsten Tabellenplatz. Man könnte mit einem Sieg am Freitag bis auf einen Punkt an den FAC herankommen.

Nun zu den Gastgebern: In der vergangenen Woche konnten die Floridsdorfer auswärts in Bregenz mit einem starken 2:0-Sieg ihre kurze Durststrecke beenden und wollen mit einem Erfolg im Wiener 2. Liga Derby den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Die Statistik der letzten Runde spricht für sich. 67-Prozent Ballbesitz zugunsten des FAC, unterstreicht die starke Performance der Hauptstädter. Wieso es im Ländle so gut funktioniert hat, erklärt Kapitän Mirnes Becirovic: "Wir sind unglaublich zielstrebig aufgetreten. Wir haben im Vergleich zu den Runden davor ein paar Punkte adaptiert und konnten diese sehr gut umsetzen. Unser Plan ist perfekt aufgegangen."

Auch der Floridsdorfer Cheftrainer Mitja Mörec zeigt sich erleichtert nach dem Auswärtssieg: "Es war extrem wichtig, dass wir nach diesen drei nicht so erfolgreichen Spielen nun wieder gewonnen haben. Die Spiele in Vorarlberg sind aufgrund der weiten Anreise nie einfach. Umso mehr muss man die Mannschaft für ihre dominante Leistung loben! Jetzt müssen wir versuchen am Samstag eine ähnliche Performance auf den Platz zu bringen."

Interessante Partie erwartet

Eine starke Mannschaftsleistung wird mit Sicherheit notwendig sein, um am Wochenende im Derby zu bestehen. Auch wenn die Döblinger in der Tabelle auf Platz Sechs und damit zwei Ränge hinter den Floridsdorfern liegen, sind sie

nicht ungefährlich. Mit Siegen wie dem 7:3 gegen den SKN St. Pölten hat die Mannschaft von Trainer Mehmet Sütcü auch in der Rückrunde immer wieder ein Ausrufezeichen gesetzt.

Aufgrund des Trainerwechsels erwartet Mirnes Becirovic ein anderes Spiel als beim 2:2-Unentschieden in der Hinrunde: „Ich denke, dass sich bei der Vienna schon ein bisschen etwas verändert hat. Sie haben ein anderes Trainerteam

und ihre Spielweise hat sich verändert. Beide Mannschaften haben eine sehr gute Ausgangsposition, wo nach oben hin noch einiges möglich ist. Es wird eine emotionale und interessante Partie. Wir müssen fighten bis zuletzt, damit die drei Punkte zuhause bleiben."

Ein Derby vor dem eigenen Publikum zu spielen ist für jeden Fußballer etwas Besonderes. Das weiß auch Mitja Mörec, der auf eine starke Leistung seiner Truppe hofft. Der FAC-Cheftrainer freut sich auf das Duell, warnt aber doch

auch vor den Qualitäten der Gegner: "Ein Derby ist immer etwas Spezielles. Mit den Fans im Rücken ist die Motivation bei den Spielern, sowie allen Mitarbeitern im Verein besonders groß. Allerdings hat die Vienna eine starke Mannschaft mit guten, erfahrenen Spielern. Auch ihre Kaderbreite spricht für sich. Aber wir haben in dieser Saison schon oft gezeigt, dass wir gegen solche Teams bestehen können und das wollen wir auch am Samstag zeigen!"

Becirovic mit 400. Spiel in der 2. Liga

Neben dem außergewöhnlichen Derby-Flair erwartet die Fans am FAC-Platz auch ein Meilenstein der Zweitliga-Geschichte. FAC-Kapitän Mirnes Becirovic bestreitet im Duell mit seinem Ex-Verein sein 400. Zweitligaspiel. Eine

Marke, die mit Christoph Stückler (475 Spiele) und Michael Krenn (403 Spiele) erst zwei Spieler erreichen konnten.

Eine Zahl, die auch für den erfahrenen Becirovic etwas Besonderes ist: "Es ist ein schöner Zufall, dass mein 400. Spiel genau im Derby stattfindet. So etwas passiert nicht jeden Tag. Als Spieler so eine Marke zu erreichen, sehe ich nicht als selbstverständlich an. Dabei müssen viele Dinge zusammenpassen und ich bin sehr dankbar dafür, dass das in meiner Karriere bis jetzt der Fall war." Dass es zu diesem Jubiläumsspiel genau gegen die Vienna kommt, ist für den FAC-Kapitän ein zusätzliches Zuckerl. Hat der 35-Jährige doch 67 Spiele in der 2. Liga für die Döblinger bestritten. "Ich habe immer noch eine gewisse Verbundenheit zur Vienna. Es ist ebenso ein familiärer Club wie der FAC. Umso schöner ist, es genau in diesem Spiel diese Marke zu erreichen", so Becirovic.

FAC-Kapitän als Vorbild

FAC-Coach Mitja Mörec sieht seinen Kapitän für die Nachwuchsspieler in einer gewissen Vorbildfunktion: "Ich habe selber lange Fußball gespielt und weiß, dass es nicht einfach ist, so etwas zu erreichen. Mirnes ist für junge Spieler ein Vorbild. Er ist top fit und so gut wie nie verletzt. Das zeigt, wieviel er in den Fußball investiert und auf seinen Körper achtet. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht sein letztes Derby sein wird!" Der Fokus liegt nun aber auf dem bevorstehenden Derby, in dem die Floridsdorfer vor einer gut gefüllten Heimkulisse einen Sieg holen wollen: "Ich hoffe auf viele Zuschauer, sodass wir ein spannendes Fußballfest erleben werden!"