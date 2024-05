Nach der Trennung von Chefcoach und "Vorjahres-Feuerwehrmann" Abdulah Ibraković (wir berichtenten), hat der aktuell nunmehr 13. der ADMIRAL 2. Liga, Traditionsverein KSV 1919, dessen interimistischen Nachfolger gefunden: Offensivspieler Matthias Puschl, der über die B-Lizenz verfügt, soll die sportlichen Geschicke im "Falkenhorst" bis auf Weiteres leiten. Dessen Erfahrungen als Spieler sowie Kapitän gepaart mit dem tiefen Verständnis für die Mannschaftsdynamik hätten den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben, teil der Klub mit.

Schwingt fortan das Trainerzepter beim KSV 1919: Kapitän Matthias Puschl, der seine Position wechselt und vorerst an der Seitenauslinie zu Werke geht.

Engagement als Spieler wird vorerst abgelegt - Fokus auf Klassenerhalt

Der 27-jährige Führungsspieler, der in der heurigen Saison bereits bei über 1.800 Einsatzminuten in der zweithöchsten Spielklasse hält, will mit den Falken nun ehestmöglich die "Mission Klassenerhalt" als erledigt markieren. Um diesem Ziel höchste Priorität und vollen Fokus einräumen zu können, verzichtet der in Graz geborene 1,87-Meter-Mann dafür auf seine Spielberechtigung.

Sein Debüt an der Seitenauslinie der Kapfenberger gibt Matthias Puschl bererits am Freitag im direkten Duell gegen den Abstieg beim noch ohne Lizenz dastehenden Tabellennachbarn Mohren FC Dornbirn 1913 auf der Birkenwiese im Ländle (18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

