Zwar hatte die SV Guntamatic Ried bereits im Herbst eine beachtliche Erfolgsserie und blieb von Mitte September bis zur Winterpause in neun Partien der ADMIRAL 2. Liga unbesiegt (7S, 2U), doch vier Dreier in Folge gelangen dem Senft-Team nun erstmals en suite im Frühjahr. In der finalen Partie der 26. Runde soll für den Zweitplatzierten in der Sonntags-Matinee beim zuletzt heimstarken Tabellensiebten First Vienna FC 1894 (05.05., 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) der fünfte in Folge geholt werden. Zumal die Innviertler doch exakt am Sonntag ihren 112. Geburtstag feiern. Siehe auch Mannis Matchprognosen.

Das Blitztor nach nicht mal zwei Minuten beim Hinspiel gegen die Vienna ist unterwegs. David Bumberger brachte die SV Ried an jenem Freitagabend, des 20. Oktober beim 4:1-Heimerfolg früh auf die Siegesstraße. Auch wenn sich die Innviertler derzeit im Flow befinden und eine Siegesserie starteten, wird es im Retourmatch auf der Hohen Warte ungleich schwerer, blieb doch die Vienna unter Interimstrainer Mehmet Sütcü in den vergangenen Heimpartien stets siegreich, bei einem Gesamttorverhältnis von 10:3.

"Den Gegner haben wir souverän in Schach gehalten"

Die SV Guntamatic Ried siegte in der vergangenen Runde der Admiral 2. Bundesliga zuhause gegen Schlusslicht SKU Amstetten ungefährdet mit 3:0. Die Treffer erzielten Ante Bajic (8.) und Philipp Pomer per Doppelpack (22., 33.). Die Innviertler haben jetzt 47 Punkte am Konto und sind Zweiter in der Tabelle, elf Zähler hinter Liga-Langzeit-Leader GAK 1902 und drei vor dem Dritten DSV Leoben.

„Wir haben gegen Amstetten das Spiel von Beginn an in die Hand genommen und es mit schnellen Toren für uns entschieden. Den Gegner haben wir souverän in Schach gehalten, die Partie kontrolliert zu Ende gespielt und verdient gewonnen“, blickt SVR-Defensivallrounder David Bumberger zurück.

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir hatten Amstetten sehr gut im Griff und waren klar der Taktgeber des Spiels. Im Vergleich zum Spiel im Herbst war eine deutliche Weiterentwicklung zu sehen."

"Erwarte intensives Spiel mit hoher Schlagzahl an Gegenpressingmomenten"

Die nun beim Sonntagsspiel auf der Hohen Warte ihre Fortsetzung finden soll, wobei Kapitän Marcel Ziegl (siehe auch HIER), Matthias Gragger und Ben Wörndl weiterhin nicht spielfähig sind und Lumor mit einer Muskelverletzung fraglich ist. Die Vienna kassierte in der vergangenen Runde im "kleinen Wiener Derby" beim FAC eine 0:1-Niederlage und ist mit 36 Punkten auf Rang 7.

David Bumberger: „Die Vienna ist ein Gegner, der von seinen Spielern viel Qualität in den Reihen hat. Wir werden auch in diesem Spiel wieder an unser Limit gehen müssen. Wenn wir gemeinsam unsere Ideen umsetzen, sind wir nur schwer zu biegen. Das wird auch gegen die Vienna so sein. Wir werden wieder voll auf Sieg spielen."

Maximilian Senft: „Die Vienna hat einen neuen Trainer und versucht stärker über das Vorwärtsverteidigen zu agieren. Dagegen brauchen wir inhaltliche Lösungen und zuallererst eine mutige Haltung mit dem Ball. Ich erwarte ein intensives Spiel mit hoher Schlagzahl an Gegenpressingmomenten."

Zahlen & Fakten

Die SV Guntamatic Ried und die Vienna trafen zuletzt am 20. Oktober 2023 in der 11. Runde der laufenden ADMIRAL 2. Liga-Saison in der Innviertel Arena aufeinander. Die Gastgeber siegten mit 4:1. Für die Innviertler scorten David Bumberger (2.), Wilfried Eza (57.), Belmin Beganovic (74.) und Nikki Havenaar (90+1'), für die Vienna Stürmer Kelvin Boateng (42.).

Die SV Guntamatic Ried und die Vienna spielten in der 2. Liga (1993-95, 2023) bisher fünf Mal gegeneinander. Drei Mal siegte Ried, einmal die Vienna, ein Spiel endete Remis – bei einer Gesamttordifferenz von 9 zu 7 für die Innviertler. Im Cup-Achtelfinale am 1. November 1997 war Ried in Wien mit 1:0 erfolgreich.

