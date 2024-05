Der Nächste geht! Wie am heutigen Freitagabend der SKN St. Pölten vermeldet, wird Sportdirektor Tino Wawra nach nur einem Jahr das Wolfsrudel verlassen. Kurz nach Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff - wir berichteten - wird nun also auch der 44-jährige Linzer seinen Platz räumen – im Gegensatz zum 40-jährigen Deutschen, der den Verein erst mit Ende der Saison verlässt, geht Tino Wawra aber schon nach dem heutigen Spiel der 26. Runde in der ADMIRAL 2. Liga gegen den DSV Leoben (0:0).

Vor Saisonbeginn blies das Wolfsrudel noch zum Angriff, doch bleibt am Ende von 2023/2024 vom Führungs-Quartett, dem Trainer-Duo Emanuel Pogatetz (l.) und Stephan Helm (r.) sowie Jan Schlaudraff (2. v.l.) und Tino Wawra (2. v.r.), keiner mehr beim SKN St. Pölten übrig.

„Leider hat sich das Projekt nicht wie erhofft entwickelt"

Sein Vertrag, der eigentlich bis 2026 gelaufen wäre, wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Tino Wawra: „Leider hat sich das Projekt nicht wie erhofft entwickelt, deswegen habe ich mich in Absprache mit dem SKN auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Trotzdem werde ich den Klub in positiver Erinnerung behalten, ich habe sehr viele Freunde hier gewonnen und wünsche dem SKN alles Gute für die Zukunft."

‼️ Sportdirektor Tino Wawra wird den SKN St. Pölten verlassen ‼️

Alle weiteren Details gibt's hier 👉 https://t.co/Y3N5kX1TQu pic.twitter.com/GOlX8m3XJ1 — SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) May 3, 2024

Fotocredit: SKN St. Pölten