Nach Linz und Wien hat ab der kommenden Saison 2024/25 auch Graz zwei Klubs im Oberhaus. Zu Gast bei Sky Sport Austria in der Sendung „Talk & Tore“ war Dieter Elsneg, sportlicher Leiter des frischgebackenen ADMIRAL 2. Liga-Meisters GAK 1902, der damit nach 17 Jahren in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehrt, und der erfahrene Trainer Peter Stöger als Sky Experte.

Dieter Elsneg (Sportlicher Leiter GAK 1902) über...

…den Aufstieg des GAK in die Bundesliga: „Dieser Aufstieg erzählt viele schöne Geschichten. Wir haben so viele Betreuer und Spieler in der Mannschaft, die ihre eigene Geschichte jetzt abgerundet haben. Es ist schon schön, dass wir das so geschafft haben.“

…Sturm Graz: „Dass die Qualität bei Sturm Graz da ist, das ist ganz klar. Das zeigt sich schon über die letzten drei, vier Jahre, dass da ein ganz toller Prozess gestartet wurde. Es ist nicht so einfach, Red Bull Salzburg Paroli zu bieten und Sturm schafft das in toller Art und Weise. Da kann man nur ein Kompliment aussprechen an die Protagonisten, hohe Wertschätzung auch von meiner Seite an Andi Schicker oder Ilzer.“

…die Saison der Salzburger: „Die Leistungen haben mich eigentlich schon überrascht. Sie haben die letzten zehn Jahre eine unglaubliche Konstanz an den Tag gelegt und das gemacht, was Sturm heuer macht, dass sie sich einfach nicht abbringen lassen von ihrem Weg. Es war für mich schon ein bisschen überraschend, dass sie gegen Rapid die drei Punkte nicht eingefahren haben und Sturm so die Möglichkeit gegeben haben, in den letzten zwei Runden den Meistertitel selber zu holen. Das war schon sehr überraschend, aber irgendwann gibt es einfach so eine Phase, wo man die Konstanz nicht auf den Boden bringt. Das ist auch menschlich, man kann nicht über mehrere Jahrzehnte Jahr für Jahr das auch durchziehen.

Dementsprechend glaube ich, dass da nicht viel falsch gemacht wurde. Manchmal muss auch das Momentum passen und es auch innerhalb des Vereins passen. Es ist gar nicht Salzburg zuzuschreiben, dass sie es über die Saison nicht konstant genug gemacht haben, sondern dass Sturm schon auch über die letzten drei, vier Jahre konstant Druck gemacht hat. Dementsprechend ist Salzburg vielleicht ein bisschen ins Wanken gekommen.“

…den Vergleich zwischen dem Fußball früher und heute: „Ich glaube, dass ein Vergleich einfach nicht möglich ist und es wäre auch den Fußballern von damals gegenüber unfair. Es ist viel schneller geworden. Ich glaube auch, dass es ein bisschen davon abhängig ist, wie die Trainingssteuerung damals war und wie sie jetzt ist. Das geht ja heutzutage viel mehr ins Detail, dementsprechend werden hier Birnen mit Äpfeln verglichen.“

…ob er sich freuen würde, wenn Sturm in Graz Meister wird: „Freuen ist das falsche Wort. Ich kann nur noch einmal bekräftigen, dass eine große Wertschätzung da ist. Da geht es nicht darum, auf der anderen Seite der Stadt die Daumen zu drücken und dem Stadtrivalen etwas Negatives zu wünschen. Da geht es ganz klar darum, auf sich selbst zu schauen, seine eigenen Aufgaben zu erledigen und wenn es dann zu einem Derby kommt, ist die Intensität wieder da.

Aber wenn ein Verein gut arbeitet und wenn die menschliche Basis auch untereinander passt, kann man ihnen nur gratulieren und ein Kompliment aussprechen. Sollten sie es schaffen gibt es ein Kompliment von unserer Seite, aber wir werden unseren eigenen Weg gehen. Auch hier ist es falsch, beide Vereine zu vergleichen oder Vergleiche anzustellen. Wir müssen unseren Weg gehen und das ist das Wichtigste.“

…die Ziele des GAK: „Es ist gut, dass man Ziele hat und diese auch hoch sind. Ich glaube aber, wir tun ganz gut daran, wenn wir unseren Weg gesund weitergehen und keine großen Sprüche klopfen. Wir wollen step by step unseren Weg gehen, aber auch nicht sagen, dass wir das Minimalziel erreichen wollen und in eine negative Spirale hineinkommen. Wir müssen ganz klar unsere Aufgaben am Transfermarkt machen, in der Weiterentwicklung der Strukturen um den sportlichen Bereich. Da haben wir noch ganz viele Hürden zu nehmen.

Das ist ganz wichtig, dass dieser Weg weiterhin gesund geführt wird, dass wir schon uns an die letzten zehn, zwölf Jahre halten und nicht an Liverpool. Das wird ein ganz wichtiger Zugang werden, sonst verliert man ganz schnell auch die Bodenhaftung. Das geerdet sein und die Demut haben uns auch dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Wir müssen uns in der Bundesliga etablieren und da geht es ganz klar darum, das so wahrzunehmen, dass das eine nächste Herausforderung für uns wird. Jeder Spieler wird sich anpassen müssen, wird sich weiterentwickeln müssen.

Das ist ein ganz normaler Prozess, den jede Mannschaft gehen muss, wenn sie aus der zweiten Liga in die Bundesliga kommt. Meine Mannschaft hat die Qualität, diesen Weg zu gehen. Das hat man auch gegen Sturm Graz im letzten Derby gesehen. Das war schon ein positives Match für uns um zu sehen, was für ein Potenzial die Mannschaft hat. Aber man spricht nur von einem Spiel und nicht von 32 Spielen. Da geht es ganz klar darum, das sehr realistisch einzuschätzen.“

…ob im Umfeld des GAK und bei den Fans eine realistische Erwartungshaltung herrscht: „Grundsätzlich schon. Die Fans, die den Verein dorthin gebracht haben, die damals in der letzten Klasse den Weg gestartet haben, denen gehört der Erfolg. Die haben schon das Bewusstsein, dass das unser Weg ist und, dass wir noch einen Weg zu gehen haben um eventuell in der Liga solche Ausrufezeichen setzen können. Aber auch die Vergangenheit hat es gezeigt, ob es Austria Klagenfurt oder Hartberg ist. Jeder muss seine Aufgaben erledigen und sich weiterentwickeln, um sich vielleicht irgendwann höher zu etablieren. Priorität hat ganz klar, dass wir die nächsten Jahre in der Bundesliga spielen. Das wird schwer genug, aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen.“

…die Geschichte des GAK: „Das wird uns immer begleiten. Auch solche Personen im Anhang, die Träumen und noch an Liverpool zurückdenken. Die Emotionen in so einem Verein sind absolut da und es ist ja etwas Schönes für so einen Verein zu spielen. Es wird sehr wichtig sein, wie wir im inneren Kern unseren Weg weitergehen. Natürlich müssen wir immer selbstkritisch sein und Kritik zulassen, aber uns auch nicht abbringen lassen, von dem Weg, den wir gegangen sind. Das ist das schöne bei einem Traditionsklub, dass du unterschiedliche Zugänge hast. Manchmal prasselt es auf einen ein, wenn es mal nicht so läuft, aber da dann zusammenzuhalten und den Weg zu gehen wie nach Dornbirn, ist umso schöner, wenn es ein erfolgreicher Weg ist. Das wird dann in Zukunft auch ganz wichtig sein, dass alle im Verein wissen, woran sie ziehen müssen. Da hoffe ich schon, dass wir weiter den Weg gehen.“

…über die Vertragssituation des Trainers: „Grundsätzlich kann man schon sagen, dass er verlängert ist. Die Tinte ist aber noch nicht trocken, deswegen haben wir es noch nicht veröffentlicht. Wir sind schon auf der Ziellinie. Jetzt geht es nurmehr darum, das finale Vertragskonstrukt auszudrucken und zu unterschreiben. Dann werden wir das auch nächste Woche hoffentlich veröffentlichen.“

…ob Gernot Messner genau der Trainer ist, den man für die Aufstiegssaison braucht: „Ich bin schon der Meinung, dass er unserem Verein extrem guttut. Es ist ein sehr emotionaler Verein mit sehr vielen Meinungen. Wir sind ein sehr familiärer Verein, aber nicht so familiär, dass man alles irgendwie untereinander regeln kann, für das sind wir wieder zu groß. Da bekommen Spieler natürlich viele Meinungen mit, das versuchen wir wegzuhalten. Er, mit seiner Art und Weise, tut der Mannschaft schon gut in Drucksituationen.

Wenn du dann draußen einen Trainer hättest, der das noch mehr aufbauscht und extrem emotional agiert, glaube ich, wäre es nicht so gut. Dementsprechend bin ich froh, dass wir Gernot vor zweieinhalb Jahren geholt haben. Es war sicher eine mutige Entscheidung, aber wir und ich waren überzeugt von dem, was er, gemeinsam mit uns, versucht zu implementieren. Mir war klar, dass die Defensive kompakt sein muss, wenn du konstant erfolgreich spielen willst. Vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass ich zwei Jahre in Italien gespielt habe.

Das hat er aber schon unglaublich toll bewiesen, dass wir viele Entwicklungsschritte gegangen sind. Auch der Punkteschnitt sagt alles, was für ein guter Trainer er ist. Er hat ein unglaubliches Fachwissen, ich möchte aber nicht nur ihn hervorheben. Der Mix im Trainerteam macht es auch aus. Wir haben emotionalere Co-Trainer, was wichtig ist, wenn du einen nicht so emotionalen Trainer hast. Wir hoffen natürlich, dass wir weiterhin so gut zusammenarbeiten.“

…ob es finanziell einfacher ist, in der Bundesliga zu spielen: „Wir sind in unserer Budgetierung immer so weit gegangen, dass der Vorstand sagen konnte, dass wir das Risiko eingehen, ohne den Verein in Bedrängnis zu bringen. Es wäre auch nächstes Jahr so gewesen. Ob wir dann gleich wettbewerbsfähig gewesen wären, kann ich jetzt nicht sagen. Es hätte sicher den einen oder anderen Spieler gegeben, der versucht hätte, den Sprung in die Bundesliga oder woanders hin selbst zu machen, aber Gott sei Dank brauchen wir uns nicht mehr mit dem Szenario beschäftigen. Aber die zweite Liga ist nicht nur sportlich eine sehr schwierige Liga, sondern auch wirtschaftlich keine einfache Liga. Wenn du da als Mitgliederverein bestehen möchtest, ist es umso schwieriger.“

…das Budget des GAK für die kommende Saison: „Wir werden schon wettbewerbsfähig sein, was das Budget betrifft. Es wird sich in einem Rahmen um die acht Millionen Euro bewegen.“

…Kaderveränderungen für die Bundesliga: „Es sind noch drei Spiele zu spielen und ich möchte dementsprechend große Wertschätzung meiner jetzigen Mannschaft gegenüber bringen und nicht über neue Spieler sprechen, die wir suchen werden. Die Jungs haben es sich verdient, die letzten drei Spiele noch mitzunehmen und die Situation zu genießen. Natürlich wird es Veränderungen geben, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist immer wichtig, unabhängig davon, ob man aufsteigt oder nicht. Meine Aufgabe wird es sein, die Qualität zu erhöhen.“

…die Stadion-Thematik in Graz: „Die romantische Optimallösung wäre, dass jeder Verein sein eigenes Stadion hat, das muss man ganz klar sagen. Wir als GAK sehen uns aber in einer viel passiveren Rolle als Sturm Graz. Wir sind vorbereitet und haben unsere Vertreter im Verein, die diese Thematik verfolgen und vertreten. Ich sehe das nur als Außenstehender im Verein und verfolge es natürlich interessiert.

Für Sturm ist es aber sicher ein Wettbewerbsnachteil, dort, wo sie sich in der Entwicklung befinden im Vergleich zum LASK oder den Wiener Vereinen. Aber was uns betrifft sind wir trotzdem, wie es jetzt ist, zufrieden, wo wir spielen können und dürfen. Ein Stadion bringt natürlich auch gewisse Risiken mit, trotzdem ist es auch unser Traum, dass wir irgendwann unser eigenes Stadion haben.“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…den Weg des GAK nach der Neugründung 2013: „Das ist eine große Leistung. Wahrscheinlich geht es auch nur bei einem Klub mit dem Rückhalt von der Fanbase, die das von unten hinauf mittragen und auch in den kleinen Ligen die Unterstützung da ist. Die Leute sind dem Klub auch gefolgt. Es ist auch schön, wenn du siehst, dass so eine Geschichte zu so einem tollen Ende kommen kann und sie jetzt dann dort sind, wo sich der Verein aufgrund seiner Tradition und seiner Historie wiederfinden sollen.“

…seine Zeit als Trainer des GAK in der Regionalliga Mitte: „Wir haben den Aufstieg dann kurz vor Schluss nicht geschafft, sind ein bisschen von weiter hinten gekommen. Ich habe ja schon viele Jahre als Trainer in den Knochen, auch unterschiedliche Stationen, aber diese Monate in Graz waren sehr, sehr speziell. Gerade was das Umfeld betrifft, was den Fansupport in der Regionalliga betrifft. Das war unglaublich. Ich hatte auch das Glück, eine sehr spezielle, hochtalentierte Mannschaft zu haben, mit vielen jungen Spielern.

Das hat mir extrem Spaß gemacht. Die Problematik war dann, dass ich damals, als sie mir die Pläne für die weitere Strukturierung vorgelegt haben, schon den Eindruck hatte, dass sich das in keiner Form finanziell ausgehen könnte. Da habe ich dann Angst gehabt, dass ich da in der Situation, wo man an die Wand fährt, mittendrin bin bei so einem Traditionsklub. Deswegen habe ich mich dann entschieden, den Verein zu verlassen. Leider ist es dann so passiert und Gott sei Dank sehen wir sie nächste Saison wieder in der Bundesliga.“

…die Herausforderungen für den GAK als Aufsteiger: „Sie müssen erst einmal schauen, dass sie sich etablieren in diesem Bereich. Dass sie einen Kader zusammenstellen werden, der so passt, das hoffe ich auch. Es gibt viele Spieler, für die es total spannend ist, beim GAK anzudocken. Das werden nicht die Superstars sein, aber es werden Spieler sein, die sich etablieren können in der Liga.

Das werden sie auch hinbekommen, haben sie zuletzt auch immer. Ein bisschen etwas von dem großen GAK wird sie leider begleiten, wenn sie in der Bundesliga sind. Davon kann man ausgehen. Das ist aber auch das Schöne, dass dieser Klub etwas Großes ist. Das hat sie auch dorthin gebracht. Wenn sie die Mischung aus ein bisschen Träumen, aber trotzdem bodenständig bleiben schaffen, können sie eine gute Rolle spielen. Liga halten ist das oberste Ziel.“

…die finanziellen Herausforderungen der zweiten Liga: „Alle Vereine, die infrastrukturell und akademietechnisch aufgestellt sind in der zweiten Liga und das finanzieren müssen machen richtig schwierige Knochenarbeit. Deswegen wollen die alle in die Bundesliga.“

…die Absage von Ralf Rangnick an den FC Bayern: „Er bekommt hier die Wertschätzung in dem Land und ich glaube, dass ihm das guttut. Es ist auch gut für die Nationalmannschaft.“

…die EM: „Wir haben keine einfache Gruppe, aber wir haben einen breiten Kader. Klar ist es um jeden Spieler schade, weil jeder etwas anderes in die Mannschaft einbringen kann. Mal sehen, wer jetzt dann wirklich alles dabei ist. Die Erwartungshaltung ist halt hoch.

Viele Spieler haben wichtige Positionen in ihren Klubs. Vor ein paar Jahren hatten wir viele Spieler im Ausland, die nur ein bisschen gespielt haben, jetzt sind sie Leistungsträger in ihren Mannschaften. Manche Spieler sind auch im Champions-League-Finale unterwegs, das sind großartige Spieler. Deswegen erhoffen wir uns auch relativ viel.“

Christian Jauk (Präsident SK Puntigamer Sturm Graz):

….darüber, wieso Graz aktuell die Fußball-Hochburg in Österreich ist: „Ich kann es nur aus unserer Sicht beantworten, ich habe aber auch dem Lokalrivalen schon gratuliert. Es zeigt, dass wir dort gut arbeiten, obwohl die Rahmenbedingungen eher schwierig sind. Vielleicht motiviert uns das ganz besonders. Es ist aber an der Zeit, wir benötigen eine Entscheidung für eine Lösung, die auch zeitnahe und machbar ist, um hier Fußball Graz nicht an Boden verlieren zu sehen.“

…über die Stadion Thematik in Graz: „Es war ja bisher auch schon so, aber es ist jetzt in derselben Liga. Natürlich gibt es dann vielleicht auch ein bisschen mehr Emotionen, das gehört auch dazu. Aber wir arbeiten beide hier in dieselbe Richtung, beide wollen eine Lösung. Wir haben jetzt schon ein Problem mit dem Thema Sicherheit, geht sich das alles noch aus. Die Fußballfans in der Steiermark hätten sich das verdient, weil sie ja auch dafür verantwortlich sind, dass dieses Land beim Fußball so viele Menschen bewegt.“

