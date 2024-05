Das letzte Spiel in 2023-2024 bestreitet die SV Guntamatic Ried am Samstag, den 25. Mai, in der Innviertel ARENA gegen den FC Mohren Dornbirn1913 (17.30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER). Für das Saisonfinale, bei dem SV Ried-Urgestein Marcel Ziegl als Spieler verabschiedet wird, gibt es eine ganz besondere Aktion: Das Ticket für den Stehplatz West kostet – im Vollpreis und ermäßigt – in Anlehnung an Ziegls Trikotnummer nur 4 Euro. Alle Abonnenten können sich eine zusätzliche Freikarte für einen Begleiter für die West-Tribüne in der SVR-Geschäftsstelle abholen. Auch ein Bier gibt es an diesem Tag um nur 4 Euro.

„Würdiger, stimmungsvoller Rahmen für Verabschiedung unseres Langzeitspielers Marcel Ziegl“

„Wir hoffen, dass zum Saisonfinale noch einmal viele Fans ins Stadion kommen, die für eine tolle Kulisse sorgen und die Mannschaft noch einmal so richtig zu einem finalen Sieg pushen. Es soll auch ein würdiger und stimmungsvoller Rahmen für die Verabschiedung unseres Langzeitspielers und ehemaligen Kapitäns Marcel Ziegl sein“, betont Tim Entenfellner, zuständig für Marketing und Sponsoring bei der SV Guntamatic Ried.

Fotocredit: SVR/Schroeckelsberger