Der SV Horn befindet sich in der laufenen Spielzeit 2023/24 nach 27 Runden im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht und kann bereits für seine bevorstehende siebte Saison in der ADMIRAL 2. Liga planen. Was die Waldviertler auch in die Tat umsetzen und am heutigen Montag vermelden, dass der Vertrag mit Florian Fischerauer um ein weiteres Jahr verlängert wird.

SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel mit Florian Fischerauer.

„Florian spielt eine hervorragende Saison und ist für unser Spiel von enormer Wichtigkeit"

Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselte im letzten Sommer von den Young Violets nach Horn und brachte es bis jetzt auf 18 Einsätze (1 Tor, 3 Assists) in der Admiral 2. Liga.