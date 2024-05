In der Vorsaison noch gegen die ADMIRAL Bundesliga-Mannschaft des SK Puntigamer Sturm Graz, als die SV Guntamatic Ried am 6. August 2022 in der Innviertel ARENA dem späteren Vizemeister und ÖFB-Cup-Gewinner ein 1:1 abrang (Tore Christoph Lang für Sturm und Christoph Monschein für Ried), geht es für die "Wikinger" ein Spieljahr später am Freitag, den 17. Mai, gegen die zweite Mannschaft der Steirer (Ankick: 18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

"Über meine beiden Tore und einem Assist war ich nach vier Spielen ohne Treffer sehr glücklich"

Vorab ein zeitnaher Blick in den Rieder Rückspiegel: Die Senft-Schützlinge siegten in der vergangenen Runde 27 der ADMIRAL 2. Bundesliga auswärts in St. Pölten mit 4:0 und feierten damit den fünften Dreier aus den jüngsten sechs Spielen (1N). Die Treffer erzielten Mark Grosse (7.), David Bumberger (10.) und Doppelpacker Wilfried Eza (17., 68.) - siehe auch Torschützenliste. Die SV Ried ist mit 50 Punkten Tabellenzweiter.

„Gegen St. Pölten war es ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben als Mannschaft zusammengehalten, gemeinsam attackiert und verteidigt. Über meine beiden Tore und einem Assist war ich nach vier Spielen ohne Treffer sehr glücklich. Jetzt bereite ich mich mit der Mannschaft bestmöglich auf das nächste Spiel vor“, betont SVR-Torjäger Wilfried Eza.

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir sind extrem fleißig in das Spiel gegen St. Pölten gestartet. Die Mannschaft hat im Kollektiv kleine Fehler aufgefangen und sich die Gegenpressingmomente zu Nutze gemacht. Das Spiel war durchwegs dominant – vor allem auf emotionaler Ebene. Dieser Charakter beschreibt, wofür wir als SV Guntamatic Ried stehen wollen."

Das wollen die Innviertler auch im vorletzten Heimspiel der Saison, in dem bei der SV Ried weiterhin SVR-Urgestein Marcel Ziegl (Reha), Matthias Gragger und Ben Wörndl (feiern ihr Comeback bei den Jungen Wikingern) sowie Philipp Pomer (Muskelfaserriss) ausfallen werden und Jonas Mayer & Arjan Malic (beide angeschlagen) fraglich sind, bestätigen.

Gegner ist der Tabellenvorletzte und bereits abgestiegene SK Sturm Graz II, der am vergangenen Sonntag nach Blitztor und 1:0-Führung von Jonas Karner im steirischen Duell gegen den SV Lafnitz noch eine 1:4-Heimniederlage kassierte und somit bei 20 Punkten bleibt.

„Wollen für diesen bedingungslosen Willen stehen und basierend darauf spielerische Qualität zeigen"

Wilfried Eza: „Wir müssen konzentriert in das Spiel gegen Sturm Graz gehen, wieder einen guten Spirit zeigen und gemeinsam daran arbeiten, wieder drei Punkte zu holen. Die Atmosphäre bei uns im Stadion ist großartig. Die Fans pushen uns und geben uns viel Kraft. Ich werde alles geben, dass ich wieder treffe und wir den nächsten Sieg einfahren."

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Unser Ziel ist es, die Energie und Begeisterung unserer Fans auf dem Platz zu repräsentieren. Das bedeutet, dass Fehler in Ordnung sind, aber jeder Fan im Stadion unsere Überzeugung, wie wir mit solchen Momenten umgehen, spüren muss. Wir wollen für diesen bedingungslosen Willen stehen und basierend darauf unsere spielerische Qualität zeigen."

Rieder 5:0-Kantersieg im Herbst gegen "Jungblackies"

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Sturm Graz II in der 13. Runde der laufenden Saison am 6. Dezember 2023 aufeinander. Ried war mit 5:0 erfolgreich. Es scorten Oliver Steurer (5.), Mark Grosse (55.), Belmin Beganovic (64.), Wilfried Eza (76.) und Nik Marinsek (86.).

Die SV Guntamatic und Sturm Graz II standen sich bisher einmal in der 2. Bundesliga und in zwei Cupspielen gegenüber. Ried siegte in den Cupspielen 2:1 (2. Runde 2009/10) und 5:0 (1. Runde 2010/11). Somit steht eine Gesamtbilanz von drei (Auswärts-) Siegen bei 12:1 Toren zu Buche. Erstmals treffen beide in Ried aufeinander.

Familientag in der Innviertel ARENA beim Match gegen Sturm Graz II

Die SV Guntamatic Ried lädt im Rahmen des Spiels gegen Sturm Graz II zum Familientag in die Innviertel ARENA in Ried ein. In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte unterstützt die SV Guntamatic Ried wieder die Aktion „Familie am Ball“ und bietet Familien an diesem Tag ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (13 Euro für den Stehplatz, 18 Euro für den Sitzplatz).

Alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen erhalten dann eine Freikarte. Die Familientickets sind ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle und an den Tageskassen erhältlich. Beim Eingang zum Stadiondorf wartet ein Glücksrad von Playmobil, bei dem jedes Kind drehen darf und auch jedes Kind einen Preis gewinnt.

„Familien haben an diesem Tag die ganz besondere Gelegenheit, gemeinsam um nur 13 oder 18 Euro ein Match der SV Guntamatic Ried und die großartige Atmosphäre in der Innviertel ARENA erleben zu können. Wir freuen uns wieder auf viele Familien, die unsere Mannschaft beim Spiel gegen Sturm Graz II anfeuern und damit zu einem Heimsieg pushen werden“, sagt Tim Entenfellner, zuständig für Marketing und Sponsoring bei der SV Guntamatic Ried.

Erweiterung der Rieder Fußballakademie fertiggestellt

Die im Jahr 2023 begonnene Erweiterung der Wenzel Schmidt Fußballakademie SV Ried in Hohenzell wurde nach einem Jahr Bauzeit jetzt abgeschlossen. Es wurden eine neue Zuschauertribüne am VTA Soccer Field sowie zusätzliche Kabinen und Nassräume für die Jungen Wikinger, für Trainer und Schiedsrichter errichtet. Die Kraftkammer und Büroflächen wurden ausgebaut, die Fassade neu gestaltet und das Flutlicht auf LED umgerüstet.

„Die Nachwuchsarbeit hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Sie ist für unseren Verein die Basis, um hier in Ried langfristig Profi-Fußball sicherstellen zu können. Wir investieren deshalb sehr viel Zeit und Geld in unseren Nachwuchs. Jeder Euro, der in dieses Projekt geflossen ist, ist eine Investition in die Zukunft der SV Guntamatic Ried. Ich möchte mich im Namen des Vereins beim Land Oberösterreich besonders herzlich bedanken, das uns auch bei diesem Infrastruktur-Projekt wieder großzügig unterstützt hat“, betont SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

„Nur wenn wir unserem Nachwuchs eine Ausbildung auf höchstem Niveau ermöglichen, sind wir als Verein auch in der Bundesliga wettbewerbsfähig. Wir haben in diesen Ausbau nahezu eine Million Euro investiert. Unsere Akademie präsentiert sich jetzt in neuem Glanz und bietet optimale Rahmenbedingungen für die Ausbildung. Mein Dank geht an alle Sponsoren und an alle am Umbau beteiligten Firmen. Der Ausbau der Akademie ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Weitere Projekte sind bereits in Planung“, sagt SVR-Infrastrukturvorstand Markus Bast.

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger