Die 28. Runde der ADMIRAL 2. Liga beschert dem Floridsdorfer Athletiksport-Club das vorletzte Auswärtsspiel gegen den Achtplatzierten SV Horn (Freitag, 18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Mit einem Sieg in Niederösterreich könnte der FAC den vierten Tabellenplatz verteidigen oder sogar einen Sprung nach vorne machen. im Falle einer Niederlage würden ie Waldviertler bis auf einen Punkt an die Gäste ranrücken. Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU mit Ergebnistipp.

Die Mörec-Mannen wollen nach zwei Sieglos-Spielen mal wieder einen Dreier bejubeln und liebäugeln nach wie vor mit einem Stockerlplatz.

„Sind in guter Ausgangslage und können mit drei guten Leistungen Top-Drei-Platzierung erreichen"

Eine Reise "in die Fremde" steht dem Floridsdorfer Athletiksport-Club noch bevor. Am Freitag geht es für die Blau-Weißen zum SV Horn nach Niederösterreich. Da der Gegner im letzten Auswärtsspiel SV Stripfing heißt, ist die Fahrt nach Horn auch die letzte Reise, die die Floridsdorfer auf sich nehmen müssen. Dort will die Mannschaft von Cheftrainer Mitja Mörec den vierten Tabellenplatz verteidigen. Mit einem Sieg und einem Patzer des direkten Gegners DSV Leoben, wäre sogar der Sprung auf Platz Drei möglich.

Co-Trainer Gerald Linshalm über die Ausgangslage seines Teams: „Nach wie vor sind wir total auf Kurs und haben in der Rückrunde die Konstanz halten können. Wir sind in einer guten Ausgangslage und können mit drei guten Leistungen auch eine Top-Drei-Platzierung erreichen. Aufgrund der Trainingsleistungen und der Einstellung, die unsere Burschen im Training gezeigt haben, bin ich zuversichtlich, dass wir das auch schaffen können.“

Die Zeichen für einen FAC-Sieg am Freitag stehen jedenfalls gut. Liegt man doch vier Plätze vor den Niederösterreichern und konnte drei der letzten fünf Duelle für sich entscheiden. Nur einmal gab es ein Unentschieden und einmal eine Niederlage. Diese liegt allerdings nicht lange zurück. Ein 0:1 aus FAC-Sicht gab es in der Hinrunde in der Hopfengasse. Niklas Hoffmann erzielte im November per Freistoß den entscheidenden Treffer.

„Von Revanche möchte ich nicht unbedingt sprechen"

In der Sparkasse Horn Arena soll nun aber ein Sieg folgen: „Von einer Revanche möchte ich zwar nicht unbedingt sprechen. Aber es war definitiv eine sehr bittere Niederlage in der Hinrunde, da wir die spielbestimmende Mannschaft waren. Wie jede Woche, fahren wir auch morgen nach Horn, um das Spiel zu gewinnen“, so Gerald Linshalm.

Dass das Duell mit der Mannschaft von Philipp Riederer aber kein leichtes wird hebt, Linshalm aber dennoch hervor: „Sie haben eine spielerisch starke Mannschaft, die am Ball sehr gut nach vorne spielt. Deshalb erwarten wir einen starken Gegner. Wenn wir unsere Leistungen der letzten Wochen auf den Platz bringen, die richtigen Räume finden und diesmal auch effizienter sind, werden wir als Sieger vom Platz gehen.“

Intensive Tage werden es für den FAC allemal, denn bereits drei Tage später, am Pfingstmontag empfangen die Floridsdorfer Meister GAK 1902 in der Bundeshauptstadt. Der FAC-Co-Trainer sieht die kommenden Spiele aber eher als zusätzliche Motivation: „Wir haben auf die kommenden Spiele etwas Rücksicht genommen und die Trainingsintensität adaptiert. Aber ich denke, dass unsere Ausgangssituation, sowie die Gegner die noch vor uns liegen, Motivation genug sind. So kann man die zwei, drei Restprozent noch herauszukitzeln, um über das eigene Limit zu gehen.“

🗣️ Vor der letzten Auswärtsreise hat Co-Trainer Gerald Linshalm mit uns über die aktuelle Ausgangslage und das morgige Duell gesprochen



ℹ️ Den ganzen Beitrag gibt’s auf unserer Homepage



Fotocredit: GEPA-ADMIRAL