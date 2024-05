Nachdem der FC Liefering in der vergangenen 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga Woche im direkten Duell durch die Heimniederlage, die erste im Frühjahr, gegen die Gäste First Vienna FC 1894 (mit 0:1) Platz sechs eingebüßt haben, wollen die Jungbullen an diesem Freitag (18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) auswärts bei Schlusslicht SKU Amstetten eine Reaktion zeigen und wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Immerhin sind die Lieferinger gemeinsam mit dem FC Flyeralarm Admira erfolgreichstes Rückrundenteam. Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU mit Ergebnistipp.

Beim Hinspiel im Herbst in der Red Bull Arena verlangte Schlusslicht SKU Amstetten dem FC Liefering um Adam Daghim alles ab. Mit seinem 1:2-Anschlusstor belohnte der 18-jährige Däne die Jungbullen, ehe Zivkovic nachlegte zum späten 2:2-Endstand.

„Amstetten ist ein Gegner, der anhand seiner Qualität nicht am Tabellenende stehen müsste"

Die Amstettener um Trainer Patrick Enengl zeigten sich im Frühjahr trotz ihrer Tabellenposition überraschend formstark. Letzten Sonntag lagen die Niederösterreicher mit einem Blitzstart in Kapfenberg mit 2:0 in Führung, ehe eine Rote Karte die Partie kippte und zu einer 2:4-Niederlage führte. In der Runde davor gab es immerhin einen überraschenden 3:2-Heimerfolg gegen den FAC – es gilt für die Beichler-Truppe also, auf der Hut zu sein!

Im Hinspiel am 4. November in der Red Bull Arena lagen die Mostviertler - wie jüngst in Kapfenberg - auch schnell mit 2:0 vorn durch Treffer von Starkl (11. Min.) und Siverio (22.), ehe die Jungbullen ein spektakuläres Finish hinlegten und durch späte Tore per Doppelschlag von Daghim (87.) und Zivkovic (87.) zumindest noch ein 2:2-Remis rettete.

FC Liefering-Cheftrainer Daniel Beichler: „Amstetten ist ein Gegner, der anhand seiner Qualität nicht am Tabellenende stehen müsste. Man erkennt bei ihnen in allen Phasen einen klaren Plan. Viele enge Spiele sind am Ende gegen sie verlaufen. Wir wollen uns aber von der Situation des Gegners unabhängig machen und unser Spiel auf den Platz bringen. Aus der Vienna-Partie konnten wir einige wichtige Erkenntnisse ziehen, die es jetzt umzusetzen gilt.“

Dabei fehlen werden seinem Team am Freitagabend Alparslan Baran, Raphael Hofer, John Mellberg und Nicolo Turco (alle verletzt). Außerdem fallen noch Phillip Verhounig und Lukas Wallner aus.

Fotocredit: FC Liefering by Getty