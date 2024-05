Die famose Aufholjagd des FC Dornbirn 1913 bei der Mission Klassenerhalt erinnert an die Vorsaison beim Höhenflug der Kapfenberger Falken, nachdem sie im Herbst 2022 noch abgeschlagen im tiefsten Keller lagen nach Unserie. Die hatten auch die Vorarlberger, kassierten von Ende September bis Anfang März elf Niederlagen in Folge, blieben bei den letzten sieben sogar ohne Torerfolg. Doch dann kam, sah und siegte Eric Orie. D.h.: Er war ja schon da. Als Sportdirektor. Um dann umzuswitchen und als Interimstrainer das sinkende Schiff zu übernehmen und auf Kurs zu bringen. Das rettende Ufer ist in Sicht. Ligaportal fragte nach.

Die "Orie-Tabelle" (transfermarkt.at): Seit Eric Orie am 10. März als Interimstrainer beim FC Dornbirn 1913 übernahm, kehrte der Erfolg ein, sind die Vorarlberger, resultierend aus den vergangenen neun Spielen, in einem Ranking mit dem FC Admira zweitbestes Team in diesem Zeitfenster. Letzter: SW Bregenz! Das in der Gesamt-Tabelle nach nur einem Punkt aus den vergangenen neun Spielen (8 N!) zum "Tabellen-Treibsand" wurde und "über dem Strich" auf Platz 13 nurmehr zwei Zähler Vorsprung vor den Rothosen hat. Es ist auch das Trainer-Duell Niederlande (Eric Orie) vs. Belgien (Regi Van Acker).

"Wir haben viel Motivation und eine Einheit, die für ihre letzte Chance kämpft"

Ligaportal: 20 Punkte aus den vergangenen neun Partien mit sechs Siegen, zwei Remis und nur einer, denkbar unglücklichen Niederlage (vs. KSV 1919)... die Dornbirner Aufholjagd bei der Mission Klassenerhalt ist eindrucksvoll. Was für eine Fabelserie nach der Saison-Historie! Dazu wiederholt Comebacker-Qualitäten und Willensstärke bewiesen, wie am Freitagabend nach 0:1-Rückstand gegen den SKN St. Pölten und einmal mehr einem Turnaround. Ihr Kommentar zum Match?

Eric Orie: Das war ein ganz wichtiger Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut in das Spiel gefunden und lagen auch zurecht zur Pause mit 0:1 hinten. Wir haben dann rigoros umgestellt. Wir wollten ein Zeichen setzen, Energie in das Spiel reinbekommen, um den Turnaround zu schaffen. Das ist uns gelungen und ich denke, dass wir aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gewonnen haben. Wir haben da mehr für das Spiel gemacht und dann auch zwangsläufig die Tore geschossen. Wir sind sehr froh.

Jetzt haben wir unseren Märchenlauf wieder um zwei Tage verlängert, d.h. wir haben Montag im nächsten Spiel eine weitere Chance. Das tut uns gut. Wir haben viel Motivation und wirklich eine Einheit, die für ihre letzte Chance kämpft sportlich gesehen. Montag kommt Leoben, da wollen wir wieder gewinnen. Es war ein schöner 28. Spieltag für uns, weil Bregenz auch verloren hat.

"Mit Leoben kommt eine sehr robuste und abgeklärte Mannschaft"

Ligaportal: Wie sehen Sie die Konstellation zwei Runden vor Saisonende bei zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer und den Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt aus dem eigenen Revier, SW Bregenz, zumal das Momentum für euch spricht?

Eric Orie : Die Konstellation ist einfach. Wir müssen mindestens noch ein Mal gewinnen und Bregenz darf nicht mehr gewinnen. Dann sind wir einen Punkt vor ihnen. Das werden wir natürlich versuchen. Am liebsten gleich wieder Zuhause. Das Restprogramm ist für uns nicht einfach.

Mit Leoben kommt als nächster Gegner eine sehr robuste und abgeklärte Mannschaft zu uns. Dann Ried auswärts am letzten Spieltag ist auch nicht einfach.

Aber Bregenz hat es auch nicht einfach mit dem SKN St. Pölten auswärts und dem FC Admira daheim (Anm. d. Red.: Die Südstädter sind bestes Rückrundenteam). Wir werden sehen, aber wir werden alles reinhauen am Montag und hoffentlich können wir den Matchball verwerten.

