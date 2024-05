Der SV Licht-Loidl Lafnitz hat die Suche nach einem neuen Cheftrainer erfolgreich abgeschlossen - Saban Uzun übernimmt ab dem Sommer. Der 37-Jährige Deutsche trainierte zuletzt die Frauenmannschaft von RB Leipzig in der Google Pixel Frauen-Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Ein weiterer Ex-Bulle in der DSM-Fußballwelt

Neben dem Direktor Fußballentwicklung, Percy van Lierop (u. A. ehemaliger Nachwuchschef vom FC Red Bull Salzburg), besitzt auch Saban Uzun Red Bull-Vergangenheit. Bis zuletzt war Uzun zwei Jahre lang Cheftrainer der Frauenmannschaft von RB Leipzig und hat durch seine Arbeit wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des Clubs gelegt. Vergangenes Jahr gelang ihm mit seiner Mannschaft der Aufstieg in die Bundesliga. Saban Uzun wird zusammen mit Percy Van Lierop und dem restlichen Trainerteam die DNA und das nötige Fundament für die weitere Zukunft des SV Licht-Loidl Lafnitz bilden.

Van Lierop verstärkt Trainerteam

Percy van Lierop wird neben seinen Aufgaben als Direktor Fußballentwicklung der DSM-Fußballwelt (SV Licht-Loidl Lafnitz, TSV Hartberg, Viktoria Pilsen) auch ein fester Bestandteil des Trainerstabes in Lafnitz sein und sich vermehrt um die individuelle Entwicklung der Spieler kümmern. “Saban ist ein sehr leidenschaftlicher, strukturierter und hart arbeitender Trainer, der bereits in den verschiedensten Bereichen des Fußballs tätig war. - Er besitzt das nötige Profil und kann sich mit unserer Philosophie sehr gut identifizieren”, so Percy Van Lierop zu der Entscheidung.

Saban Uzun: “Ich habe sehr gute Gespräche mit Direktor Fußballentwicklung Percy van Lierop sowie Geschäftsführer Martin Dellenbach gehabt. Mir war dann schnell klar, dass die Chemie passt und ich Teil des DSM-Projekts sein möchte. Das wertebasierte und prozessorientierte Konzept, den Fußball und die Spieler zentral zu stellen hat mich absolut überzeugt und ich spüre einen starken Vertrauensvorschuss diesen Prozess als Cheftrainer in der ADMIRAL 2. Liga beim SV Licht-Loidl Lafnitz voranzutreiben. Mich reizt vor allem die außergewöhnliche Hingabe hinter der Vision, Unterschiedsspieler für die Champions League zu entwickeln - dafür möchte ich alles geben!“

Werdegang als Trainer

Uzun wurde im Januar 2014, nach Stationen als Jugendtrainer bei seinem Heimatverein TuS Ergenzingen und VfB Stuttgart, als Cheftrainer der VfL Sindelfingen Ladies vorgestellt. Nach dreieinhalb Jahren in der 1. und 2. Bundesliga wechselte er im Juli 2017 zum VfL Wolfsburg, wo er zwei Jahre lang die U-23-Juniorinnen als Cheftrainer betreute. Neben seinen Engagements als Trainer war Şaban Uzun auch für eine Saison als Verbandsfußballlehrer und Talentetrainer beim Württembergischen Fußballverband tätig. Seit der Saison 2022/23 coachte er die Frauenmannschaft von RB Leipzig, wo er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. - Er ist im Besitz der UEFA A-Lizenz.

Foto: RB Leipzig/Motivio