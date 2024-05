Seit nunmehr zwei Jahren schnürt er die Fussballschuhe für den SV Stripfing, und bis 2025 wird das auch so bleiben: Timo Altersberger. Der 23-Jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag im Marchfeld. Für den Aufsteiger lief der Mittelfelddspieer bisher 47-mal auf. Der Vertrag von Joshua Steiger verlängerte sich um ein weiteres Jahr beim ADMIRAL 2. Ligisten. Der 23-jährige, zentrale Mittelfeldakteur kam im Sommer letzten Jahres von der zweiten Mannschaft des ADMIRAL Bundesligisten Wolfsberger AC zum SV Stripfing.

Timo Altersberger (2. v.l.) und Joshua Steiger (ganz r.) hier mit Simon Furtlehner (l.) und Torhüter Kilian Kretschmer.

"Haben in abgelaufener Saison beide bewiesen, dass sie positiven Einfluss auf unser Spiel nehmen können"

Der 23-jährige Timo Altersberger (geb.: 11.10.2000) kam im Sommer 2022 von der zweiten Mannschaft des Wolfsberger AC nach Niederösterreich. In seiner Debütsaison im blau- gelben Trikot gelang dem Millenium-Geborenen mit seiner Mannschaft der Meistertitel in der Regionalliga Ost. In der laufenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga kam Altersberger zu 25 Einsätzen und erzielte zwei Tore (vier Assists).

Ebenfalls vom Wolfsberger AC II wechselte im Sommer des letzten Jahres Joshua Steiger (geb.: 06.04.2001) ins Marchfeld. In seinen 27 Einsätzen in dieser Saison gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen.

Sportdirektor Alexander Grünwald mit Timo Altersberger

"Die erste Saison in der zweiten Liga war wirklich ein besonderes Erlebnis für mich"

Sportdirektor Alexander Grünwald: "Wir freuen uns, dass mit Timo und Joshua zwei einwandfreie Charaktere weiterhin ein Teil unserer Mannschaft bleiben. In der abgelaufenen Saison haben beide bereits bewiesen, dass sie einen positiven Einfluss auf unser Spiel nehmen können. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam ihre Entwicklung vorantreiben und unsere gemeinsamen Ziele erreichen können.“

Timo Altersberger: "Die erste Saison in der zweiten Liga war wirklich ein besonderes Erlebnis für mich. Es war eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe, und ich bin stolz darauf, diese Zeit mit dieser Mannschaft erlebt zu haben. Dass ich meinen Vertrag verlängern konnte, freut mich sehr und zeigt mir, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind und noch viel erreichen können.“

Joshua Steiger: "Ich fühle mich beim SV Stripfing sehr wohl und bin deshalb natürlich froh, auch im nächsten Jahr hier zu spielen. Ich finde, wir haben in unserer ersten Zweitligasaison schon gezeigt, was in unserer Mannschaft steckt, das wollen wir in der nächsten Saison noch konstanter abliefern."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und SV Stripfing