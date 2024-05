Nach dem erfolgten Klassenerhalt will der SV Stripfing für sein bevorstehendes, zweites Jahr in der ADMIRAL 2. Liga nach dem Aufstieg in 2023 eine schlagkräftige Truppe zusammenhaben und legt vor allem Wert darauf, dass gestandene Spieler gehalten werden. Nachdem gestern die Verträge mit den Mittelfeldspielern Timo Altersberger und Joshua Steiger - wir berichteten - verlängert wurden, vermelden die Niederösterreicher heute, dass auch Rückhalt Kilian Kretschmer ein weiteres Jahr bis Juni 2025 bleiben wird.

Erwies sich in der abgelaufenen Saison 2023/24 als zuverlässiger Rückhalt beim SV Stripfing und war auch zuletzt bei Ligaportal im "hausführer.at"Team der Runde: Keeper Kilian Kretschmer, der 20 Spiele absolvierte und zwischenzeitlich wegen einem Fingerbruch von Ende September bis 1. März pausierte.

59 Einsätze bisher für SV Stripfing

Der 23-jährige durchlief die Akademie in St. Pölten und kam in weiterer Folge bei den SKN Juniors zum Einsatz. In der Winterpause der Saison 2021/22 schloss sich der gebürtige Mistelbacher dem SV Stripfing an und kam bisher 59-mal zum Einsatz.

"Kilian hat in dieser Saison stark aufgezeigt, und uns den ein oder anderen Punkt gesichert"

SVS-Sportdirektor Alexander Grünwald: "Kilian hat in dieser Saison stark aufgezeigt, und uns den ein oder anderen Punkt gesichert. Es freut mich deshalb, dass er seinen laufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Obendrein kommt Kilian aus der Region, darauf sind wir besonders stolz. Wir wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln, Kilian ist ein wichtiger Teil davon.“

Kilian Kretschmer: "Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim SV Stripfing verlängert zu haben, Ich fühle mich in Stripfing sehr wohl, komme aus der Umgebung und möchte weiterhin ein Teil der Entwicklung des Vereins sein. Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren viel erreicht, und ich bin überzeugt, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sein werden.“

