Onur Cinel verlässt den ADMIRAL 2. Liga-Tabellensechsten FC Liefering und wird ab der neuen Saison beim FC Red Bull Salzburg eine neue Rolle als Co-Trainer von Coach Pep Lijnders bekleiden. An seiner Stelle übernimmt Daniel Beichler, der die Mannschaft schon seit Mitte April interimistisch leitete und nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet.

Daniel Beichler wird das Amt des Cheftrainers beim FC Liefering fortführen und weiterhin als Trainer fungieren.

"Wir sind überzeugt, dass er unsere talentierte Mannschaft bestmöglich weiterentwickeln wird"

Als Hauptübungsleiter führte der 35-Jährige den FC Liefering zu 14 Punkten aus sieben Spielen. Zuvor fungierte Beichler seit der Saison 2022/23 als Cheftrainer der U18 in der Red Bull Fußball Akademie, die in der aktuellen Spielzeit unter der Leitung des gebürtigen Grazers 17 Siege aus 17 Partien holte und jüngst die geglückte Titelverteidigung in der ÖFB Jugendliga bejubeln durfte.

Manfred Pamminger: „Mit Daniel können wir unseren Wunschkandidaten zum Nachfolger von Onur Cinel als Trainer des FC Liefering machen. Er ist mittlerweile seit mehreren Jahren bei uns in der Akademie und in unserer Ausbildungs- und Spielphilosophie ein absoluter „Überzeugungstäter“. In den letzten Jahren hat er seine Handschrift bei unserer U18 gezeigt und auch die letzten Wochen beim FC Liefering haben gezeigt, dass er auch in dieser Liga erfolgreich arbeiten kann.

Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit seinem Team unsere talentierte Mannschaft bestmöglich weiterentwickeln wird, und wünschen ihm für die neue Aufgabe alles Gute! Ebenso möchten wir uns bei Onur für seine Arbeit bei uns bedanken und wünschen ihm alles Gute beim FC Red Bull Salzburg!“

Daniel Beichler: „Ich bin glücklich, dass wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit beim FC Liefering einigen konnten. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, der Kader in der nächsten Saison ist hochinteressant. Diese talentierten Spieler auf die nächsten Schritte vorzubereiten und sie dabei zu begleiten, sehe ich als meine Hauptaufgabe an.“

Onur Cinel: „Es war eine sehr schöne und lehrreiche Zeit beim FC Liefering, die mich zu einem besseren Trainer gemacht und auf den Profifußball vorbereitet hat. Ich bedanke mich bei all meinen Mitarbeitern sowie den Verantwortlichen rund um Manfred Pamminger für die Unterstützung und das Vertrauen.“

