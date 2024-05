Beim Kooperationsverein von Erstligist FK Austria Wien, dem SV Stripfing, macht man personeller Natur weiterhin Nägel mit Köpfen und kann zwei weitere Kräfte an den Verein binden: Mittelfeldspieler Christian Gartner, der aktuell noch vehement an seinem Comeback arbeitet, und der 22-jährige Abwehr-Akteur Simon Furtlehner bleiben den Niederösterreichern treu und verlängern ihre Verträge beim ADMIRAL 2. Liga-13. der kürzlich abgelaufenen Spielzeit bis zum Sommer 2025.

"...möchte direkt wieder dort anknüpfen, wo ich aufgehört habe"

Christian Gartner absolvierte seit seiner Verpflichtung von Alemannin Aachen 50 Pflichtspiele für den SV Stripfing, ehe er im Herbst 2023 im Spiel gegen den SV Lafnitz von einer schweren Knieverletzung ausgebremst wurde. Der 30-Jährige arbeitet seit einigen Monaten eifrig an seinem Comeback.

"Es freut mich, dass wir den Vertrag mit Christian verlängern konnten. Christian spielt eine zentrale Rolle in unseren Überlegungen und ist für die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler von entscheidender Bedeutung. Wir alle können es kaum erwarten ihn wieder auf dem Platz zu sehen", sagt Sportdirektor Alexander Grünwald.

"Ich freue mich über die Vertragsverlängerung, trotz meiner schweren Knieverletzung und möchte mich beim Verein, für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Im Moment arbeite ich weiter hart an meinem Comeback, und möchte direkt wieder dort anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", betont Christian Gartner.

Sportdirektor Alexander Grünwald mit Christian Gartner und Obmann Christoph Pelczar (v.l.n.r.)

"Mit seinem guten Kopfballspiel und seiner Zweikampfstärke ein wichtiger Bestandteil unserer Abwehr"

Der 22-jährige Simon Furtlehner aus dem Bezirk Melk absolvierte bisher 53 Spiele für die Niederösterreicher, nachdem er im Sommer 2022 von Bruck an der Leitha ins Marchfeld gewechselt war. In der laufenden Saison kam der Abwehrspieler trotz

längerer Verletzung in der Winterpause auf 23 Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse.

"Mich freut es, dass sich Simon auch weiterhin für unseren Weg mit dem SV Stripfing entschieden hat und wir uns am Ende des Tages auch gegen andere Vereine durchsetzen konnten. Mit seinem guten Kopfballspiel und seiner Zweikampfstärke ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Abwehr. Auch persönlicher Ebene ist Simon ein super Typ", streicht Alexander Grünwald heraus.

"Ich fühle mich nach wie vor extrem wohl im Verein und möchte den Weg, den der SV Stripfing eingeschlagen hat, weiter mitgestalten. Ich denke, dass wir in der abgelaufenen Saison phasenweise schon gezeigt haben, wozu wir als Mannschaft fähig sind, dass wollen wir in der kommenden Saison unterstreichen", meint Simon Furtlehner.

Sportdirektor Alexander Grünwald mit Simon Furtlehner und Obmann Christoph Pelczar (v.l.n.r.)

Fotocredit: SV Stripfing