Eine turbulente, ereignisreiche ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 ist beendet. Aufgrund der Entscheide "am grünen Tisch"wurde die 30. und letzte Rund zur Makulatur. Auch der Meister stand mit dem GAK 1902 vorzeitig fest - die Grazer Athletiker Langzeit-Spitzenreiter und ein souveräner, würdiger Aufsteiger in die ADMIRAL Bundesliga. Für das Ligaportal-Saison-Team der Runde haben sich von den Steirern mehrere Kandidaten empfohlen, doch auch um für Ausgewogenheit zu sorgen, haben wir eine "Top-11" nominiert, deren Spieler aus acht Klubs stammen. Wobei je zwei Akteure aus drei Vereinen dabei sind. Doch sehen Sie selbst...

Nikki Havenaar - Abwehrchef der SV Guntamatic Ried mit Torjäger-Qualität

Leg dich nicht mit Nikki an...! Nikki Havenaar weiß sich - wie im letzten Saisonspiel in der Innviertel Arena gegen Renan (siehe Foto) von Absteiger FC Dornbirn 1913 - nicht nur wegen seinem Gardemaß von rund 2 Metern zu behaupten. Der 29-jährige Japaner kam im vergangenen Sommer vom Schweizer Klub FC Thun der SV Guntamatic Ried, erwies sich in der Saison 2023/24 als die erhoffte Verstärkung im Team von Cheftrainer Maximilian Senft.

Der Abwehrchef der Innviertler bestach auch durch seine Offensivqualität mit einem Top-Scorerwert (11), ist mit sieben Treffern (vier Assists) torgefährlichster Abwehrspieler der Liga und war auch wiederholt im "hausbauführer.at"-Team der Runde auf Ligaportal, wo er auch in das Team der Saison gehört.

Top-Duo von Meister GAK 1902 dabei

Ansonsten haben sich aus der Vielzahl der ambitionierten Akteure in der Auswahl der Saison - quasi auch stellvertretend - zwei vom souveränen Meister GAK 1902 herauskristallisiert mit Mittelfeld-Motor Thomas Schiestl und Mittelstürmer & Torjäger Daniel Maderner. Dessen Sturmpartner im Team der Saison einer aus einer anderen steirischen Mannschaft ist: Deni Alar. Der 34-jährige Torjäger von Aufsteiger DSV Leoben, der allerdings wieder zwangsabsteigt, ist einer der "Aufsteiger der Saison" und sicherte sich mit dem gleichaltrigen Dario Tadic (SKN St. Pölten) auch gemeinsam die Torjägerkrone - siehe Torschützenliste.

Im Tor erhielt Simon Spari knapp den "Zuschlag". Der 21-jährige Torhüter des Floridsdorfer AC empfahl sich mit Höchstleistungen für höhere Aufgaben, spielt in der kommenden Saison bei ADMIRAL Bundesligist SK Austria Klagenfurt. In der abgelaufenen 2. Liga-Saison blieb der 1,96 Meter große Goalie in 27 Einsätzen elf Mal ohne Gegentor. Was sicher auch an seinen konsequenten Vorderleuten lag, wie dem 35-jährigen Dauerbrenner Mirnes Becirovic, der es auch in die "Top-Elf" schaffte.

Ebenso mit Bernhard Luxbacher von der Vienna ein weiterer Kapitän & Routinier. Beim Überangebot im Mittelfeld haben wir den 29-jährigen Wiener mal in die Innenverteidigung genommen, zumal der Linksfuß flexibel ist.

Drei etatmäßige Stürmer im Mittelfeld platziert

Flexibel ist auch Defensiv-Allrounder David Bumberger (Foto) von der SV Guntamatic Ried, der nach Toren schon mal große Sprünge macht.

Der 25-jährige Rohrbacher ist auch links im Mittelfeld einsetzbar, wo wir uns für Adam Daghim entschieden haben. Wohlwissend, dass der 18-jährige Däne eher Stürmer ist. Der dänische U19-Nationalspieler hat seinen Anteil daran, dass der FC Liefering im Frühjahr im Flow war und Rückrunden-Meister wurde.

Einer kam von Aufsteiger und steigt trotz Frühjahrs-Tor-Flow ab

Alles andere als triumphal wird Anteo Fetahu zumute sein, den trotz furioser Frühjahrsaufholjagd bei der "Mission Klassenerhalt" mit dem FC Dornbirn 1913 der Zwangsabstieg befiel. Der 21-jährige Deutsch-Albaner kam im vergangenen Sommer von ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz an die Birkenwiese, brauchte seine Anlaufzeit, ehe der etatmäßige Stürmer im Frühjahr mit der Übernahme von Interimstrainer Eric Orie durchstartete und mit sechs Toren maßgeblichen Anteil an der Erfolgsserie von Runde 20 bis 29 in zehn Spielen (7S, 2U, 1N) hatte.

Wie der Torjäger der Vorarlberger kam im vergangenen Sommer auch ein anderer Angreifer von einem Bundesliga-Aufsteiger in die 2. Liga: André Leipold, den es vom SV Darmstadt 98 zum SV Lafnitz führte. Für die Steirer, die am Ende auf einem gesicherten Mittelfeldplatz landeten, erzielte der 22-jährige, gebürtige Bayer, der im Salzburger Nachwuchs sowie der FC Bayern- und SpVgg Unterhaching-Jugend ausgebildet wurde, stolze 13 Zweitliga-Treffer und steuerte weiters drei Assists bei.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Daniel Scharinger.