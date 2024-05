Der ADMIRAL 2. Ligist First Vienna FC 1894 und Daniel Luxbacher setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 32-jährige Mittelfeldspieler bleibt den Blau-Gelben bis Sommer 2025 erhalten und geht somit in seine vierte Saison auf der Hohen Warte.

Die Wiener konnten sich mit Luxbacher auf eine Vertragsverlängerung einigen.

"Mit Daniel haben wir einen Typen, der sich vollkommen mit der Vienna identifiziert"

Die Döblinger können die nächste Vertragsverlängerung verkünden und eine weitere Saison auf Mittelfeldroutinier Daniel Luxbacher bauen. Der älteste Fußballclub Österreichs verständigte sich mit dem Rechtsfuß auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison.



Sportdirektor Andreas Ivanschitz zur Vertragsverlängerung: "Daniel Luxbacher ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders. Dani ist ein Spieler, der sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine Verantwortung übernimmt. Deshalb freut es uns, dass er uns als Spieler in Döbling eine weitere Saison erhalten bleibt. Mit Dani haben wir auch einen Typen, der sich vollkommen mit der Vienna identifiziert. Umso schöner ist es, dass wir in eine weitere gemeinsame Saison gehen."

"Der Verein und die Fans sind mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen"



Luxbacher wechselte im Sommer 2021 zur Vienna, die damals in die Regionalliga Ost aufgestiegen war. Für Österreichs ältesten Fußballverein absolvierte der Wiener bisher 70 Pflichtspiele, erzielte drei Tore und gab drei Vorlagen. In der Saison 2021/22 gelang ihm mit den Döblingern der Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.

Daniel Luxbacher über seine Vertragsverlängerung: „In den letzten drei Jahren sind mir der Verein und die Fans sehr ans Herz gewachsen. Ich bin stolz darauf, eine weitere Saison in Blau-Gelb zu spielen, und möchte der Mannschaft helfen, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Ich fühle mich mittlerweile sehr wohl in Döbling und freue mich auf den Saisonstart.“



Der Mittelfeldspieler begann seine Fußballkarriere beim SV Hirschstetten und wechselte später zum FC Stadlau. Im Juni 2007 schaffte er den Sprung in die AKA Rapid Wien, wo er alle Ausbildungsstufen durchlief. Im Juli 2011 wechselte er leihweise vom SK Rapid II zum FC Lustenau. Von dort führte sein Weg über Altach nach St. Pölten.

Steckbrief Daniel Luxbacher:

Geboren: 13. März 1992

Größe: 1,74 m

Letzter Klub: SKN St. Pölten

Position: Mittelfeld

Daniel Luxbacher bleibt ein Blau-Gelber! 💙💛 Der Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag und geht in seine vierte Saison auf der Hohen Warte.



Den Artikel dazu findest du hier 👉 https://t.co/DBHXBSTtiv#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/JkXT7BNKxE — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) May 31, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL