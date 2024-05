Nach dem zuletzt vorzeitig fixierten Meistertitel der Admira Panthers in der 2. Landesliga Ost gibt es beim FC Flyeralarm Admira auch erfreuliche Personalnews. So kehrt dank der erfolgreichen Partnerschaft mit Kooperationsverein FCM Flyeralarm Traiskirchen Eigenbauspieler Alexander Leidinger (geb.: 14.09.2004 in Wien) nach einem starken Spieljahr in der dritten Liga zur neuen Saison zum ADMIRAL 2. Ligisten zurück! Weiters wird der Kontrakt mit dem deutschen Winterneuzugang Anouar El Moukhantir verlängert.

Alexander Leidinger inmitten der ehemaligen LASKler Niklas Belihart (l., Co-Geschäftsführer Admira) und Ralf Muhr (Technischer Direktor Admira).

Peter Stöger: „Alex hat sich in der Regionalliga Ost hervorragend entwickelt"

Ralf Muhr, Technischer Direktor FC Flyeralarm Admira: „Alex hat sich durch konstant gute Leistungen bei unserem Kooperationsverein FCM Flyeralarm Traiskirchen mit seinem Entwicklungssprung die Aufnahme in unseren Profikader absolut verdient! Wir trauen ihm durchaus zu, wieder rasch zu adaptieren, und freuen uns, einem weiteren Eigenbauspieler eine Bühne zu bieten."

Sportdirektor Peter Stöger ergänzt: „Alex hat sich in der Regionalliga Ost hervorragend entwickelt. Ihn zurück in die Südstadt zu holen, ist daher der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung. Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt und trauen ihm zu, bei uns Spielzeit zu bekommen.“

Der 19-jährige Wiener, der sämtliche Ausbildungsstufen in der Südstadt durchlief und im vergangenen Sommer von der Admira U18 nach Traiskirchen übersiedelte, kam beim FCM in der noch laufenden Meisterschaft bisher 25 Mal zum Einsatz. „Ich bin froh, nach einem Jahr Regionalliga Ost wieder bei jenem Verein zurück zu sein, bei dem ich begonnen habe Fußball zu spielen. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken und freue mich auf die neuen Aufgaben“, berichtet der Defensivakteur.

Vertragsverlängerung beim Deutschen Anouar El Moukhantir

Neben der Rückkehr von Rechtsverteidiger Alexander Leidinger herrscht auch bei einer weiteren Personalie Klarheit: Anouar El Moukhantir wird nächste Saison nach wie vor das Trikot des FC Flyeralarm Admira tragen. Der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler, der im Jänner 2024 vom finnischen FC Lahti in die Südstadt kam und im Frühjahr 13 Einsätze absolvierte, wurde verlängert.

Der 26-jährige Deutsche mit marokkanischer Abstammung, der am 30. August 1997 im südhessischen Darmstadt geboren wurde und mit acht Jahren nach Österreich kam, wurde im Nachwuchs beim 1. Simmeringer SC, der AKA Austria und den Young Violets Austria Wien ausgebildet.

Fotocredit: FC Flyeralarm Admira