Der FC Flyeralarm Admira, der die abgelaufene Meisterschaft in der ADMIRAL 2. Liga auf Rang sieben beendet, hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison 2024/2025 bestätigt! Die Niederösterreicher verpflichten Lukas Brückler. Der 24-jährige Mittelstürmer (geb.: 09.02.2000), der zuletzt für den Liga-Konkurrenten SW Bregenz auf Torejagd ging, kommt ablösefrei und erhält bei den Panthern einen langfristigen Vertrag.

V.l.: Ralf Muhr, Stürmer-Neuzugang Lukas Brückler und Niklas Belihart

„Es gab einige Interessenten – auch aus der Bundesliga"

„Lukas hat sich in der letzten Spielzeit enorm weiterentwickelt. Seine gute Leistung hat Begehrlichkeiten geweckt, es gab einige Interessenten – auch aus der Bundesliga. Daher sind wir sehr glücklich, dass wir ihn von einem gemeinsamen Weg überzeugen konnten und er sich für die Admira entschieden hat. Lukas ist ein Spieler, der uns im Sturm weiterhelfen und gefährlicher machen kann“, beschreibt Sportdirektor Peter Stöger den zukünftigen Admiraner.

Ralf Muhr, Technischer Direktor, ergänzt: „Einen jungen österreichischen Stürmer, der in seiner ersten Saison in der 2. Liga bereits bewiesen hat, Tore erzielen zu können, in die Südstadt zu lotsen, freut uns alle sehr. Lukas soll und wird unser Offensivspiel sicherlich beleben, und er wird dank seiner unbekümmerten und fleißigen Spielweise auch den Fans viel Freude bereiten!“

„Hier ist etwas am Wachsen"

Brückler absolvierte in der vergangenen Meisterschaft alle Pflichtspiele für Bregenz, erzielte in 31 Einsätzen 11 Tore und 3 Assists - siehe auch ADMIRAL 2. Liga-Torschützenliste.

„Ich habe mich bewusst für die Admira entschieden, weil ich mich mit der Philosophie des Vereins total identifizieren kann. Hier ist etwas am Wachsen und ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt Rechtsfuß Lukas Brückler. Jugendvereine: SC Golling (08/2010-), SV Grödig

Gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen startet er am Montag, 17. Juni, die Vorbereitung auf die neue Saison.

Fotocredit: FC Flyeralarm Admira